المهرة وسقطري تنتفضان.. مصادر تكشف مخططاً إماراتياً خبيثاً لمحاصرة سلطنة عُمان من بوابتها الغربية

شهدت محافظة المهرة شرقي اليمن، مظاهرات يمنية ضد ممارسات القوات السعودية، في ذات الوقت الذي شهدت فيه محافظة سقطري اندلاع احتجاجات جديدة تطالب ببسط سلطة الدولة اليمنية، خاصة في ظل السيطرة الإمارتية السعودية على المحافظتين.

وأطلق عناصر من المجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية الرصاص الحي لمنع مظاهرة سلمية تطالب بعودة السلطة المحلية.

وقالت مصادر محلية، وفق قناة “الجزيرة”، إن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى أطلقوا الرصاص الحي لمنع مظاهرة سلمية نظمها أبناء منطقة “نوجد”.

وأوضحت المصادر أن مسلحي الانتقالي استحدثوا نقطة تفتيش عسكرية في منطقة “نوجد”، وأطلق أفرادها الأعيرة النارية لتفريق متظاهرين قدموا للمشاركة بمظاهرة احتجاجية على تردي الأوضاع في محافظة سقطرى.

وقالت المصادر إن المشاركين أقاموا الفعالية رغم ذلك، وطالبوا في بيان لهم بسرعة عودة قيادة السلطة المحلية، وبسط سلطة الدولة، وإلغاء المظاهر المسلحة والمعسكرات خارج نطاقها.

كما طالبوا بضبط دخول وخروج الأفراد إلى سقطرى بحسب القوانين، وعودة الخدمات والتنمية، وصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وضبط الأسعار.

وفي 19 يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة سقطرى بعد قتال ضد القوات الحكومية.

أما في المهرة شرقي البلاد فقد دانت لجنة الاعتصام السلمي ما وصفتها بالتجاوزات والانتهاكات المستمرة من قبل ما سمته بـ”الاحتلال السعودي”.

ودعا المتحدث باسم اللجنة الحكومة اليمنية إلى الخروج عن صمتها “إزاء ما تفعله القوات السعودية من الإضرار بعمل المنافذ ومصلحة الجمارك، وإنشاء ثكنات عسكرية في المناطق الحدودية”، حسب تعبيره.

وفي سياق ذي صلة، كشفت المصادر المحلية، أن الإمارات بدأت خطة عزل سلطنة عمان من أخطر موقع حدودي، وذلك بعد الانتشار العسكري السعودي في منطقة المهرة اليمنية.

وأفاد حميد زعبنوت، رئيس لجنة اعتصام مديرية شحن، واللجنة التنظيمية لاعتصام أبناء المهرة السلمي، بأن جهات إعلامية في المهرة تعمل على استهداف سلطنة عمان.

وقال “زعبنوت”: “نستغرب مما تمارسه جهات إعلامية في المهرة تستهدف الأشقاء في سلطنة عُمان في محاولات فاشلة لضرب العلاقات بين أبناء المهرة والأشقاء في السلطنة”.

وأضاف رئيس لجنة اعتصام مديرية شحن: “لا يقدر أمثال هؤلاء -يقصد الجهات المهرية الممولة من الإمارات- علاقة الأخوة وأواصر النسب والأرض التي تجمع بين المهرة وعمان”.

وكان الباحث اليمني نجيب السماوي، ذكر أن الهدف الرئيسي للإمارات خلف تدخلها في المهرة ومحاولة احتلالها عبر ميليشياتها بالمجلس الانتقالي الجنوبي المزعوم، هو حصار سلطنة عمان من بوابتها الغربية.

ويُعتقد أن التعقيدات القبلية في المهرة قد تدفع نحو صراع طويلٍ الأمد ومقاومة مسلحة، “إذا لم يتم تدارك الأمر، خصوصًا أن سلطنة عُمان ستدفع بكل قوتها لدعم القبائل المؤيدة لها، لأن ذلك يؤثر على سيادتها”.

الجدير ذكره، أنه في نهاية 2017 دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية إلى المهرة؛ بحجة تعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، وفق تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة، الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات بالمهرة ضد وجود القوات السعودية بالمحافظة.

يذكر أن لجنة اعتصام أبناء المهرة وهي حركة شعبية تنظم بين الحين والآخر مظاهرات ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بـ”الاحتلال”.

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