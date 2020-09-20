مظاهرات في مصر
مظاهرات في مصر
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المشهد يتطور في مصر.. “شاهد” الشرطة تطلق النار بوحشية على متظاهرين هتفوا “ارحل يا بلحة”

كتب وطن
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وثق مقطع فيديو جرى تداوله بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام قوات الأمن المصرية بقمع مظاهرة في منطقة “” في محافظة ، تطالب برحيل رئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) هتافات المواطنين المشاركين بالمظاهرة مثل “يسقط يسقط حكم العسكر، الله أكبر، إرحل يا بلحة، لا إله إلا الله”، ثم بعدها انقضاض عناصر الأمن على المتظاهرين، الذين سارعوا بالهروب، ومن ثم خروج أصوات العيارات النارية من بنادق رجال الأمن صوب المتظاهرين.

 

وليست هذه الحالة الوحيدة التي حصل فيها اشتباك بين المواطنين المصريين وشرطتهم خلال ساعات اليوم، حيث شهدت منطقة قرية الكداية بمحافظة الجيزة، والتي قامت قوات الأمن المصري باقتحامها بشكل كامل وأطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين الذين أحرقوا سيارة للشرطة قبل ساعات من الآن.

 

كما وتعيش المحافظات المصرية حالة من الترقب  في ظل دعوات للتحرك الميداني الكبير ضد عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم، والتي أطلقها المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، والتي هي بتاريخ اليوم الأحد 20 سبتمبر /أيلول 2020، أي بالتزامن مع ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر التي كان قد أطلقها نفس المقاول محمد علي في العام 2019.

 

وكانت عديد من المناطق المصرية قد شهدت حالة من الاشتباك مع السلطات مثل مدينة العاشر من رمضان شرقي يوم أمس السبت، والتي قام فيها المواطنون بإلقاء الزجاجات الحارقة على عربات الشرطة التي اضطرت لاستدعاء مدرعات كي تستطيع بسط سيطرتها على الأمور في أحد الأسواق في المدينة.

 

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