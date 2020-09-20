المشهد يتطور في مصر.. “شاهد” الشرطة تطلق النار بوحشية على متظاهرين هتفوا “ارحل يا بلحة”

وثق مقطع فيديو جرى تداوله بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام قوات الأمن المصرية بقمع مظاهرة في منطقة “العياط” في محافظة الجيزة، تطالب برحيل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) هتافات المواطنين المشاركين بالمظاهرة مثل “يسقط يسقط حكم العسكر، الله أكبر، إرحل يا بلحة، لا إله إلا الله”، ثم بعدها انقضاض عناصر الأمن على المتظاهرين، الذين سارعوا بالهروب، ومن ثم خروج أصوات العيارات النارية من بنادق رجال الأمن صوب المتظاهرين.

لحظة إطلاق النار على متظاهرين في مركز العياط / الجيزة منذ قليل.#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/pp2MDdlwUA — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 20, 2020

وليست هذه الحالة الوحيدة التي حصل فيها اشتباك بين المواطنين المصريين وشرطتهم خلال ساعات اليوم، حيث شهدت منطقة قرية الكداية بمحافظة الجيزة، والتي قامت قوات الأمن المصري باقتحامها بشكل كامل وأطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين الذين أحرقوا سيارة للشرطة قبل ساعات من الآن.

صور تظهر قطع الأهالي طريق بإحدى قرى محافظة الجيزة وسط هتافات ارحل يا سيسي – مش عاوزينه pic.twitter.com/7KlG5MYl2l — Amr Elqazaz (@amrsalama) September 20, 2020

كما وتعيش المحافظات المصرية حالة من الترقب في ظل دعوات للتحرك الميداني الكبير ضد عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم، والتي أطلقها المقاول المصري محمد علي المقيم في إسبانيا، والتي هي بتاريخ اليوم الأحد 20 سبتمبر /أيلول 2020، أي بالتزامن مع ذكرى مظاهرات 20 سبتمبر التي كان قد أطلقها نفس المقاول محمد علي في العام 2019.

المظاهرة الثالثة

20سبتمبر 2020

قرية الديسمي- الجيزة https://t.co/AiO2gRW4Po#يسقط_يسقط_حكم_العسكر — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 20, 2020

وكانت عديد من المناطق المصرية قد شهدت حالة من الاشتباك مع السلطات مثل مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة يوم أمس السبت، والتي قام فيها المواطنون بإلقاء الزجاجات الحارقة على عربات الشرطة التي اضطرت لاستدعاء مدرعات كي تستطيع بسط سيطرتها على الأمور في أحد الأسواق في المدينة.

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