الدعاء على السيسي ممنوع في الأردن ويقود للسجن.. هذا ما حدث مع سياسي بارز وفجر غضب الأردنيين

أكدت وسائل إعلام أردنية أن السلطات القضائية بالأردن، قررت اليوم توقيف المدير التنفيذي للحملة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي بادي الرفايعة، بتهمة إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة فيما كشف مقربون من “الرفايعة” أن المقصود هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وبحسب عبد القادر الخطيب محامي “الرفايعة” فإن التوقيف جاء على خلفية منشور له على صفحته على موقع فيسبوك يخص السيسي.

تم اليوم توقيف واعتقال والدي بادي الرفايعة بتهمة "اطالة لسان وتحقير دولة شقيقة"والان يرفض القاضي طلب تكفيله — Sara Alrafaiah (@AlrafaiahSara) September 20, 2020

وأثار اعتقال السلطات الأردنية المهندس الرفايعة، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك، صباح الأحد: “اليوم بإذن الله وبتحريك من مدعي عام عمان سأمثل أمام القاضي بتهم غريبة وصعبة، وهي إطالة لسان وتحقير رئيس دولة صديقة”.

اليوم بإذن الله وبتحريك من "مدعي عام عمان" سأمثل امام القاضي بتهم غريبة وصعبة !! "اطالة لسان وتحقير رئيس دولة صديقة "!!دعواتكم،،،#ديمقراطية_ومئوية_! Gepostet von ‎بادي الرفايعة‎ am Samstag, 19. September 2020

وبعد تسليم نفسه لجهات التحقيق نشر نجله على الحساب الخاص بوالده تفاصيل ما حدث معه، بعد أن تم رفض طلب الإفراج عنه بكفالة.

لست أخاف الاعتقال والتوقيف، وهي ليست المرة الأولى،،،انما يفجع المرء بصغار العقول "ومدبري المكائد" في بلده وفراغهم،… Gepostet von ‎بادي الرفايعة‎ am Sonntag, 20. September 2020

من جانبه، استهجن حزب جبهة العمل توقيف الرفايعة، وقال إن المنشور المذكور يعود إلى سنوات سابقة.

دولة القانون والديمقراطية والحريات التي سقفها أعلى سطح النظارة ترفض الآن تكفيل والدي بادي الرفايعة وعليه سيستمر حجزه ونقله الى السجن حتى موعد المحاكمة وكل هذا لأنه -كما يفترون عليه- أطال لسانه وأساء لرئيس دولة صديقة (السيسي). — Badi (@MohammadBadi_) September 20, 2020

يجري في الأردن

توقيف م. بادي الرفايعة أمين السر الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ورئيس لجنة الانتخابات حاليا في حزب جبهة العمل الإسلامي

بتهمة الإساءة لدولة شقيقة واطالة اللسان، ورفض تكفيله pic.twitter.com/rGS7Sb9VXo — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) September 20, 2020

وفي بيان له، قال الحزب إن ما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت -الذي يشهد ترتيبات العملية الانتخابية- يكرس “نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارسها الدولة”.

السلطات "الأمنية" في الأردن توقف المهندس بادي الرفايعة، القيادي في جبهة العمل الإسلامي، بتهمة غريبة هي "تحقير رئيس دولة صديقة" – في إشارة إلى "السيسي". أتضامن مع بادي الرفايعة، وأرفض هذا التمييز في المحاسبة على حرية التعبير. pic.twitter.com/PFbmXI7OzI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 20, 2020

والرفايعة الذي سبق للنظام المصري أن أوقفه في مطار القاهرة ومنعه من الدخول إليها، كان قد وضع قبل أشهر إشارة الإعجاب مع كلمة “آمين” على بوست ضد السيسي بمعنى المشاركة ولو عن بعد في الدعاء.

واستنكرت شخصيات نقابية وأكاديميون ونشطاء، اعتقال الرفايعة واعتبروه تحقيرا للدستور الأردني، الذي كفل حرية التعبير وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.

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