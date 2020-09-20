الملك عبدالله الثاني والسيسي
الملك عبدالله الثاني والسيسي
الهدهد

الدعاء على السيسي ممنوع في الأردن ويقود للسجن.. هذا ما حدث مع سياسي بارز وفجر غضب الأردنيين

كتب وطن
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أكدت وسائل إعلام أردنية أن السلطات القضائية بالأردن، قررت اليوم توقيف المدير التنفيذي للحملة الانتخابية لحزب جبهة العمل الإسلامي ، بتهمة إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة فيما كشف مقربون من “الرفايعة” أن المقصود هو رئيس .

 

وبحسب عبد القادر الخطيب محامي “الرفايعة” فإن التوقيف جاء على خلفية منشور له على صفحته على موقع فيسبوك يخص السيسي.

 

 

وأثار اعتقال السلطات الأردنية المهندس الرفايعة، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك، صباح الأحد: “اليوم بإذن الله وبتحريك من مدعي عام عمان سأمثل أمام القاضي بتهم غريبة وصعبة، وهي إطالة لسان وتحقير رئيس دولة صديقة”.

 

اليوم بإذن الله وبتحريك من "مدعي عام عمان" سأمثل امام القاضي بتهم غريبة وصعبة !! "اطالة لسان وتحقير رئيس دولة صديقة "!!دعواتكم،،،#ديمقراطية_ومئوية_!

Gepostet von ‎بادي الرفايعة‎ am Samstag, 19. September 2020

 

وبعد تسليم نفسه لجهات التحقيق نشر نجله على الحساب الخاص بوالده تفاصيل ما حدث معه، بعد أن تم رفض طلب الإفراج عنه بكفالة.

 

لست أخاف الاعتقال والتوقيف، وهي ليست المرة الأولى،،،انما يفجع المرء بصغار العقول "ومدبري المكائد" في بلده وفراغهم،…

Gepostet von ‎بادي الرفايعة‎ am Sonntag, 20. September 2020

 

من جانبه، استهجن حزب جبهة العمل توقيف الرفايعة، وقال إن المنشور المذكور يعود إلى سنوات سابقة.

 

 

 

وفي بيان له، قال الحزب إن ما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت -الذي يشهد ترتيبات العملية الانتخابية- يكرس “نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارسها الدولة”.

 

 

والرفايعة الذي سبق للنظام المصري أن أوقفه في مطار ومنعه من الدخول إليها، كان قد وضع قبل أشهر إشارة الإعجاب مع كلمة “آمين” على بوست ضد السيسي بمعنى المشاركة ولو عن بعد في الدعاء.

 

واستنكرت شخصيات نقابية وأكاديميون ونشطاء، اعتقال الرفايعة واعتبروه تحقيرا للدستور الأردني، الذي كفل حرية التعبير وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.

 

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