مريم حسين - صالح الجسمي
مريم حسين - صالح الجسمي
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الحفلات المختلطة في الظلام تشعل ضجة .. هذا ما فعله شقيق حسين الجسمي مع مريم حسين!

كتب وطن
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بعدما هاجم الإعلامي الإماراتي ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل الفلسطينية بسبب موقفهم الموحد تجاه خيانة للقضية الفلسطينية والتطبيع مع ، عاد إلى أصله وطبيعته بين “قصص الفنانات” ومناكفتهن.

وهاجم الجسمي، الفنانة المغربية بطريقة غير مُباشرة بسبب احتفالها بعيد ميلادها أمس السبت.

وقال صالح الجسمي بمقطع فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: يمكن أنتم تلاحظون أن هنالك ارتفاعًا في إصابات كورونا في الإمارات خلال الفترة الأخيرة.. الدولة ليست مقصرة.. لكن بعض الناس مستهترون”.

ولمح الجسمي على مريم حسين قائلاً:”على مدى اليومين الفائتين واحدة من مشاهير السوشيال ميديا تقيم حفلًا لعيد ميلادها بتجمع كبير.. لا كمامات، ولا تباعد اجتماعي، ولا أي شيء.. ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والتعليمات”.

وجدد الجسمي مطالبه بالقبض على مريم حسين بعدما تسبب في سجنها مرة، قائلاً: “عندي تساؤل؛ هذه الإنسانة إلى متى ستتمادى، وإلى متى ستظل معفاة من المساءلة، وإلى متى سنسكت عنها؟.. لابد أن نضع لها حدًا، رجاءً على الجهات المعنية أن تتصرف مع هذه الإنسانة”.

وتعرضت مريم حسين إلى هجمة شرسة واتهام بأنها أقامت حفلات مختلطة في الظلام، وذلك بعد تداول فيديو ظهرت فيه رفقة عدد كبير مع صديقاتها دون مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من لفيروس كورونا.

وردت مريم على هذه الاتهامات بتغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل على اللي يقعد في اماكن زي هذي اللي غير مصرحة من الدولة لا وظلام بعد شو هالمسخرة اللي يالسة تصير كنه مافي تفتيش يوميا على هاي الأماكن”.

وأضافت: “ممكن أحد يخبرني ليش المطاعم فاتحة وفيها ظلام استغفر الله اكره الظلام يسبب لي أزمة عاطفية”.

الجدير بالذكر أن صالح الجسمي، سبق وتسبب بحبس مريم حسين العام 2018 بسبب فيديو خادش لها في دبي مع مغنٍ أمريكي، حيث قضت محكمة الجنح في دبي حينها بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة ”هتك عرض بالرضا.

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