استنفار في السعودية .. هل نجح الأمير محمد بن نايف في الهروب من الإقامة الجبرية!؟

تداول مغرّدون وحسابات بموقع “تويتر” خلال الساعات الماضية أنباءً -لا يمكن التؤكد من صحّتها- حول هروب ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف من الإقامة الجبرية إلى جهة مجهولة.

وبينما ذكر المغرّدون أنّ هناك حال استنفار داخل المملكة، لم يتم ذكر الجهة التي هرب إليها محمد بن نايف سواء داخل السعودية او خارجها .

ولا يوجد ما يؤكد او ينفي “هروب” او “تهريب” الامير محمد بن نايف حتى اللحظة.

لكنّ حسابات بتويتر توقعت أنّه إذا صح خبر تهريب محمد بن نايف فإنّ للمؤسسات الامنية الامريكية، سيما جهاز CIA، صلة بذلك، وتكون قاعدة الامير سلطان الجوية شرق العاصمة الرياض نقطة الخروج الجوي.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” الأميركية نقلت عن محاميّ محمد بن نايف قلقهم الشديد على مصيره بعد أشهر من اعتقاله بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وأشار المحامون إلى أن محمد بن نايف ممنوع من تلقي زيارات الأسرة، ولا يُعرف شيء عن مكان وجوده.

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك مخاوف بشأن سلامة الأمير محمد بن نايف ودعاة ونشطاء معتقلين في السعودية ومعزولين عن العالم الخارجي.

وقالت المنظمة إن الأمير محمد بن نايف تم احتجازه دون تهمة منذ توقيفه في مارس/آذار الماضي، وإن مكانه الحالي مجهول بحسب محاميه، الذي قال إن ولي العهد السابق مُنع من استقبال عائلته منذ اعتقاله، كما مُنع من استقبال طبيبه الشخصي منذ فترة احتجازه الأولى.