“ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.. فيديو “مؤثر” لعمانيات يصرخن في نداء استغاثة للسلطان هيثم

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بصورة واسعة، مع مقطع فيديو يوثق احتجاج عدد من العاملات في المدارس العمانية بعد إيقاف عملهن بالتزامن مع وقف الدراسة وإيقاف شركات النظافة العاملة فيها.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) غضب العاملات ومحاولتهن إرسال رسالة احتجاج للسلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، وإلى المسئولين عن الأوضاع المتعلقة بالمدارس في السلطنة.

#عمان_لايف | نسأل الله أن ينُظر في موضوع عاملات المدارس ،ما في أم ترضى توصل للمطالبة بحقها الإ إنها أرهقتها الحياة والظروف ،ارحموا من فالأرض يرحمكم من فالسماء

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.@EduGovOman @Labour_OMAN pic.twitter.com/k9WhIplMGM — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) September 20, 2020

ويُسمع من المقطع صوت احدى العاملات تصرخ قائلة: “جابولنا الشرطة وتبهدلنا، هذه ماهي وزارة، إحنا واقفين نطالب السلطان هيثم ما نطالب حد غيره”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول، معبرين عن تضامنهم مع النسوة العاملات بالمدارس واللواتي تم وقف عملهن بالتزامن مع وقف الدراسة في السلطنة.

الله المستعان ما كل المشاكل يحلها السلطان هناك وزارة ومحكمة تفصل المضلوم في حالة لم تجدون الحل بعدها الجهات تتدخل — SALEH ALFORI (@Zxcv77Zxzx) September 20, 2020

وعلق أحد المغردين على المقطع قائلاً: “لا خوف عليهن في عهد مولانا جلالة السلطان (أباذي اليزن )هيثم حفظه الله ورعاه سيوليهن عناية خاصة وستسمعون عبارات الشكر والثناء من أفواههن يدعين بالخير و ويثبنه شكرا على ما اولاهن من إنصاف وكرم”.

لا خوف عليهن في عهد مولانا جلالة السلطان (أباذي اليزن )هيثم حفظه الله ورعاه سيوليهن عناية خاصة وستسمعون عبارات الشكر والثناء من أفواههن يدعين بالخيرو ويثبنه شكرا على ما اولاهن من إنصاف وكرم — االنسرالطائروالمجهول (@yX1cmUM0GewME8F) September 20, 2020

وعلق آخر بالقول: “نطالب الحكومة الرشيدة إنهاء معانات عاملات النظافة في المدارس الحكومية ..ما يستاهلن أمهاتنا واخواتنا ،،الرجاء أغلق الملف نهائي..لا مناقصات ولا شركات ،،توفير عمال نظافة أجانب بعد ساعات الدوام”.

وتشهد السلطنة مثل دول العالم أجمع ظروفا استثنائية غير مسبوقة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوله لوباء عالمي تسبب في حالة شلل بالعالم أجمع.

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