أوّل فيديو “صادم” يوثّق الشجار الدامي في مستشفى مبارك الكبير بين كويتيين وأردنيين وسوريين!

تداول نشطاء مواقع التواصل في الكويت فيديو “صادم” يوثّق الشجار الجماعي غير المسبوق الذي وقع في مستشفى مبارك الكبير وشارك فيه 26 شخصاً استخدموا السكاكين والمقصّات الطبية.

فيديو / مشاجرة دامية في أحد المستشفيات. pic.twitter.com/hDfQHYKN4j — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2020

وكانت وسائل إعلام كويتية قالت إن الشجار بدأ بخلافات شخصية بين مجموعتين من الشباب (مواطنون وأردنيون وسوريون) في إحدى المناطق التابعة لمحافظة حولّي.

وقالت إن أحد المتشاجرين أصيب ونقل إلى مستشفى مبارك الكبير برفقة أصدقائه، وهم مواطنان وأردني وثلاثة سوريين وأثناء تواجدهم في المستشفى تفاجأوا بهجوم ضارٍ من قبل 20 شخصاً من ضمنهم طرف الخلاف الرئيسي، وهو مواطن، واندلعت بينهم مشاجرة حامية الوطيس.

وقال مصدر أمني لـصحيفة «الراي» المحلية ن الأشخاص الذين اقتحموا المستشفى كان بعضهم يحمل سكاكين، حيث هجموا على خصومهم وطعنوهم، بينما قام اثنان منهم باستخدام المقصات الطبية من غرفة الضماد.

وفي خضم حالة الاشتباك السريعة سقط مواطن على الأرض وسط بركة من الدماء بعد أن تعرّض إلى طعنات نافذة كسرت ساعده اليمنى وقطعت أوتار ساعده، عندها هرب بعض مَنْ اقتحموا المستشفى تزامناً مع وصول دوريات الأمن.

وتمكن رجال الأمن من ضبط 15 شخصاً من أصدقاء المواطن الذي قاد الهجوم على الطرف الآخر داخل المستشفى.

وبحسب إفادة المصابين، فإن مَنْ قاد الهجوم عليهم تمكّن من الهرب.

وجار التحقيق للتوصل إلى المتهمين الرئيسيين، وتشديد الحراسة على المصابين المحتجزين في مستشفى مبارك، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.