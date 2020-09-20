يوسف خليفة اليوسف
يوسف خليفة اليوسف
الهدهد

أكاديمي إماراتي بارز يحذر قطر من التطبيع.. هذا ما سيحصل لـ الجزيرة اذا أقدمتم على هذه الخطوة

كتب وطن
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حذر البروفيسور الإماراتي البارز الدكتور ، دولة من خطوة مع والانبطاح على غرار ما فعلته بلاده والبحرين، مؤكداً أن ذلك سينعكس سلباً على قناة القطرية.

 

وقال الاكاديمي المعارض يوسف اليوسف، في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”: “إذا طبعت قطر بعد هذا الزخم من الإدانة للتطبيع عبر محطة الجزيرة فإنها ستكون في مأزق كبير وستصبح الجزيرة في حالة فقدان الوزن”.

 

وأضاف اليوسف: “هذا ما كنت اقصده بان تظل الجزيرة مستقلة وحرة وذات مرجعية عربية او إسلامية وتنتقد حكومة قطر من اجل مصلحة الشعب القطري ولننتظر مسار الأحداث”.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه والبحرين اتفاق التطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد من الدول في طريقها للتطبيع مع إسرائيل.

 

وكانت قطر، قد أعلنت سابقاً تمسكها بمبادرة السلام العربية كمدخل لحل الصراع العربي الإسرائيلي والتطبيع الكامل مع إسرائيل، مؤكدة أن قرارها بالتطبيع مع إسرائيل مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وتعتبر قطر من أكبر داعمي القضية الفلسطينية، حيث تقدم للسلطة الفلسطينية ولأهالي قطاع غزة الكثير من المشاريع الاقتصادية والمالية، وتعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

 

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