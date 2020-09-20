مدينة عمانية مفقودة
مدينة عمانية مفقودة
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“أسرار عُمان”.. “شاهد” قصة المدينة المفقودة تحت رمال السلطنة والتي اكتشفتها أقمار وكالة ناسا

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مع تقرير بثته قناة “فرانس 24” حول مدينة “أوبار” الأسطورية، وهي قصة مدينة مفقودة دفنتها ، من المتوقع وجودها في قرية “شصر” الأثرية جنوبي السلطنة.

 

وأشار التقرير إلى أن المدينة العمانية الأثرية والتي اكتشفت بواسطة أقمار وكالة “ناسا” الفضائية هي مدينة قصورها من ذهب وزبرجد وياقوت، يسوّرها حصن مهيب من الفضة الحمراء ويعرفها العرب باسم “أوبر” طيلة قرون تغنت بجمالها الأساطير والأغاني الشعبية وحكايا ألف ليلة وليلة.

 

 

وأضاف تقرير القناة الفرنسية عبر وثائقي “”: “كما سطرت الروايات نهاية هذه المدينة الأسطورية تحت رمال الصحراء، ويعتقد البعض أن أوبار ما هي إلا مدينة “إرم ذات العماد” التي قال القرآن الكريم أنها لم يخلق مثلها بالبلاد.

 

ولفت إلى أنه بين عامي 1930 و1953 حاولت بعثات علمية متعددة البحث عن “أوبر” تحت كثبان الرمال العمانية، إلا أن أثارت اهتمام مخرج الأفلام الوثائقية نيكولاس كلاب عام 1981، فراح يطلع على ما كتب عنها وأقدم الخرائط المتوفرة لمنطقة جنوب عمان، حيث تقول الروايات الشعبية إنها كانت موجودة.

 

ولقي التقرير تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، والذين أكدوا على امتداد العمق العماني في قلب التاريخ، وأن رمال الصحراء العمانية طالما احتوت على معالم أثرية وحضارية منذ قدم الوجود البشري.

 

 

 

وعلق أحد المغردين على التقرير وقال: ” لا شك أن #ظفار العمانية كانت أرض للأنبياء والرسل.. بالإضافة إلى أنها أرض اللبان المقدس عند الحضارات القديمة.. ويقال أن النبي سليمان تزوج من الأميرة بلقيس في أرض #ظفار العمانية.. أنها أرض أوسارا وسمهرم وأوبار وكل الآثار والتاريخ التليد.. شكرا لك لتسليط الضوء على #عُمان وحضارتها.”

 

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