“أسرار عُمان”.. “شاهد” قصة المدينة المفقودة تحت رمال السلطنة والتي اكتشفتها أقمار وكالة ناسا

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مع تقرير بثته قناة “فرانس 24” حول مدينة “أوبار” الأسطورية، وهي قصة مدينة مفقودة دفنتها رمال الصحراء، من المتوقع وجودها في قرية “شصر” الأثرية جنوبي السلطنة.

وأشار التقرير إلى أن المدينة العمانية الأثرية والتي اكتشفت بواسطة أقمار وكالة “ناسا” الفضائية هي مدينة قصورها من ذهب وزبرجد وياقوت، يسوّرها حصن مهيب من الفضة الحمراء ويعرفها العرب باسم “أوبر” طيلة قرون تغنت بجمالها الأساطير والأغاني الشعبية وحكايا ألف ليلة وليلة.

كان يا مكان في قديم الزمان قصة حقيقية جرت فصولها في سلطنة #عُمان. قصة مدينة مفقودة تحت رمال الصحراء اختفت يومًا واكتشفتها أقمار وكالة #ناسا. تعرّفوا إلى قصتها في #أسرار_عُمان. المزيد في التغريدة التالية pic.twitter.com/1SaYTKWS1E — Tatiana El Khoury (@TatianaELK) September 19, 2020

وأضاف تقرير القناة الفرنسية عبر وثائقي “أسرار عمان”: “كما سطرت الروايات نهاية هذه المدينة الأسطورية تحت رمال الصحراء، ويعتقد البعض أن أوبار ما هي إلا مدينة “إرم ذات العماد” التي قال القرآن الكريم أنها لم يخلق مثلها بالبلاد.

ولفت إلى أنه بين عامي 1930 و1953 حاولت بعثات علمية متعددة البحث عن “أوبر” تحت كثبان الرمال العمانية، إلا أن أثارت اهتمام مخرج الأفلام الوثائقية نيكولاس كلاب عام 1981، فراح يطلع على ما كتب عنها وأقدم الخرائط المتوفرة لمنطقة جنوب عمان، حيث تقول الروايات الشعبية إنها كانت موجودة.

ولقي التقرير تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، والذين أكدوا على امتداد العمق العماني في قلب التاريخ، وأن رمال الصحراء العمانية طالما احتوت على معالم أثرية وحضارية منذ قدم الوجود البشري.

عمان مليئة بالاسرار والالغاز، صاحبة حضارة موغلة في القدم وما تما اكتشافه غيض من فيض… شكرا لك ا. تاتيانا — نايف بن عبيد الريامي (@Naif72234067) September 19, 2020

تقرير جميل ..عمان تمتلك الكثير من الأسرار الطبيعيه نحتاج فقط للترويج لها بشكل اعم واوسع — نضال وطن (@salimsaif2) September 19, 2020

وعلق أحد المغردين على التقرير وقال: ” لا شك أن #ظفار العمانية كانت أرض للأنبياء والرسل.. بالإضافة إلى أنها أرض اللبان المقدس عند الحضارات القديمة.. ويقال أن النبي سليمان تزوج من الأميرة بلقيس في أرض #ظفار العمانية.. أنها أرض أوسارا وسمهرم وأوبار وكل الآثار والتاريخ التليد.. شكرا لك لتسليط الضوء على #عُمان وحضارتها.”

لا شك أن #ظفار العمانية كانت أرض للأنبياء والرسل..

بالإضافة إلى أنها أرض اللبان المقدس عند الحضارات القديمة..

ويقال أن النبي سليمان تزوج من الأميرة بلقيس في أرض #ظفار العمانية..

أنها أرض أوسارا وسمهرم وأوبار وكل الآثار والتاريخ التليد..

شكرا لك لتسليط الضوء على #عُمان وحضارتها.. — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) September 19, 2020

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