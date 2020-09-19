تحرش بامرأة سعودية في يو ووك الرياض
تحرش بامرأة سعودية في يو ووك الرياض
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“شاهد” في السعودية العظمى .. شاب يفعل فعلته القذرة مع امرأة في مكان عام “وعلى عينك يا تاجر!”

كتب وطن
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ثار جدلٌ واسع بمواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد تداول مقطع فيديو، لتحرش سعودي بامرأة في منطقة تسوق يطلق عليها ”“ أو ”you walk“ بالإنكليزية في العاصمة .

وأظهر الفيديو فتاة تندفع نحو شاب وتقوم بضربه، بينما يحاول هو الدفاع عن نفسه، قبل أن يتدخل حارس أمن تواجد في المكان للتفريق بينهما.

وقال مغردون سعوديون  إن الشاب بوالدة الفتاة بادئ الأمر؛ ما دفعها للهجوم عليه دفاعا عن والدتها التي تواجدت برفقتها، وطالبوا بالقبض على الشاب ومعاقبته.

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وأشار البعض إلى “يو-ووك” شهد أكثر من حادثة مشابهة .

وبرر البعض للشاب تحرّشه بالسيدة بقولهم إنها كانت “متبرجة”.فيما رآى آخرون أن تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدّى لمثل هذه الحوادث في السعودية منذ استلام ولي العهد محمد بن سلمان زمام الأمور في البلاد .

وطالب البعض بالتعاقد مع شركة أمنية كبيرة للحراسات ونشر عناصرها في أماكن التجمعات العامة.

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق على حادثة التحرش في يو ووك حتّى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر .

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