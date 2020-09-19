“شاهد” في السعودية العظمى .. شاب يفعل فعلته القذرة مع امرأة في مكان عام “وعلى عينك يا تاجر!”

ثار جدلٌ واسع بمواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد تداول مقطع فيديو، لتحرش سعودي بامرأة في منطقة تسوق يطلق عليها ”يو ووك“ أو ”you walk“ بالإنكليزية في العاصمة السعودية الرياض .

وأظهر الفيديو فتاة تندفع نحو شاب وتقوم بضربه، بينما يحاول هو الدفاع عن نفسه، قبل أن يتدخل حارس أمن تواجد في المكان للتفريق بينهما.

وقال مغردون سعوديون إن الشاب تحرش بوالدة الفتاة بادئ الأمر؛ ما دفعها للهجوم عليه دفاعا عن والدتها التي تواجدت برفقتها، وطالبوا بالقبض على الشاب ومعاقبته.

#يو_ووك ايش يخلي البنت كذا رده فعلها الا ان الكلب المتحرش مسوي شي يجونك فئه الحثاله يرمون الوم على البنت متبرجه كل زق غض بصرك ياحمار و واضح من رده فعل البنت هو معتدي عليهم وكلاب امثاله حتى لو بيدها طفل يتحرش مسعورين مايوفرون احد وبعيني شفتهم🤢 — ابريل (@__imll7) September 19, 2020

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وأشار البعض إلى “يو-ووك” شهد أكثر من حادثة مشابهة .

📌 متداول : في منطقة الـ #يو_ووك شمال #الرياض ولا زال البعض يضايق المارة ويضايق النساء، فتاة صغيرة تدافع عن أمها pic.twitter.com/kqdCCopWHJ — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) September 19, 2020

وبرر البعض للشاب تحرّشه بالسيدة بقولهم إنها كانت “متبرجة”.فيما رآى آخرون أن تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدّى لمثل هذه الحوادث في السعودية منذ استلام ولي العهد محمد بن سلمان زمام الأمور في البلاد .

#يو_ووك كنت اقول ليه المولات ما يسمحون للشباب يدخلون ويقولون لازم اهلكم معكم الحين ما الومهم وليت يصير قرار بكل مكان لان البعض ما يستحون على وجيههم لازم ابوه يجي معه زي البزر ويادبه لان توه صغير(ذكر)🤮🤢 — 𝚂𝚊𝚛𝚊|사라 (@sara66_ii) September 19, 2020

وطالب البعض بالتعاقد مع شركة أمنية كبيرة للحراسات ونشر عناصرها في أماكن التجمعات العامة.

المفروض يتعاقدون مع شركة كبيرة للحراسات الأمنية و أي واحد يتحرش أو يتكلم يتلونه من رقبته #يو_ووك — yara 🕊️❤️🕊️ (@BlingBling_sa) September 19, 2020

ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق على حادثة التحرش في يو ووك حتّى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر .

#يو_ووك

قلة أدب ووقاحة وتربية فاشله جداً ! مدري أضع اللوم على الذكر الحْنيث أو أهله اللي مخلينه يطلع ومو دارين وش بنيته يسوي !! كل شوي تضايقون البنات وتتحرشون فيهم وبتموتون لو ما شفتوهم مو معقوله ، قلت اني مسببه رعب لكم لكن ما تقدرون تعيشون بدوننا ! ضعاف.

pic.twitter.com/QdG2Td6RGW — princess･ﾟ✧ (@3ixod) September 19, 2020

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