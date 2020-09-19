“مين يقدر يمس شعرة من بناتي”.. هند القحطاني تهاجم متابعاً عُمانياً وتهدد بمقاضاته قضائياً بسبب هذا التعليق

فتحت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، النار على أصحاب التعليقات المُسيئة لها ولبناتها، بعد فيديوهاتهم الراقصة عبر “تيك توك”.

واستعرضت هند القحطاني عبر “سناب شات” بفيديو رصدته “وطن”، جزءاً من هذه التعليقات كان أحدها لمُتابعة تدعى خلود، كتبت لها ” جهزتي الكبيرة وألحين رجعتي على الصغيرة يا أستاذة يا فاضلة”.

وردت هند قائلة: “القذرة كاتبة جهزتي الكبيرة وألحين رجعتي على الصغيرة يا أستاذة يا فاضلة، جهزت الكبيرة لإيش يا منحلة؟ أنا وبناتي ما في أحد يقدر يمس شعرة من روسنا، يعني إذا عبروا عن فرحهم برقص مثلهم مثل أي أحد على “تيك توك”.

وتابعت هند: “الرقص يجلب البهجة والسعادة والسرور، ماهو عهر ودعارة، إنتي العهر في تفكيرك، إنتي وأمثالك، إيش هالتخلف؟ أجهز بناتي لإيش؟ مين يقدر يمس شعرة من بناتي؟ ولا مني أنا؟ إنتو إيش؟ ماخذين في أنفسكم مقلب”.

وهددت هند القحطاني باللجوء إلى القضاء، مضيفة”: “اصحوا، على بالكم أي شي نسويه عشان نجذبكم؟ نجذب رجالكم؟ يا متخلفين، يا خلود يا مختلة بناتي طفلات، أروى عمرها 14، وربا توها دخلت 11، بناتي صغيرات مايحق لك تقولين الكلام هذا عنهم، أنا الآن أقدر أرفع فيكي قضية”.

واستطردت: “تحسبون أي شيء نسويه عشان نجذب الذكور في العالم العربي، والله ماطقينالهم خبر، والله لو ييجي واحد فيهم بالحلال أنه مرفوض”.

ونشرت هند تعليقاً آخر لأحد المُتابعين من سلطنة عُمان، وردت عليه بالقول: “خذلك جايلي معوج آخر من سلطنة عُمان كاتبلي “كيف يستقيم الظل والعود أعوج”، عوج الله ضلعك، وكسر الله ضلعك، اهتم يا أبو الظل في شؤونك، كل الناس يرقصون في تيك توك، بنات وصغار وكبار”.

وظهرت هند القحطاني بمقطع فيديو وهي تطبخ وترقص في نفس الوقت على أنغام أغنية خليجية ساخرةً من طريقة رقص “أهل الديرة”.

وأثارت هند القحطاني غضب السعوديين بعد حديثها عن النقاب، وموقفها منه، وقالت بفيديو عبر “سناب شات”: “خنقة الكمامة أموت منها، تذكرني بالنقاب، شيء خنقة أموت نفسياً أتعب أتجنن، أتجنن من شيء اسمه كمامة”.

وتابعت: “تسببلي غلقة أه زي ماقلتلكم تذكرني بالنقاب، وأنا طول عمري ألبس نقاب في السعودية، ما شلته إلا لما جيت أمريكا”.

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