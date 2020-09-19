هل اشتعلت شرارة ثورة جديدة؟.. “شاهد” الشرطة تهرب أمام مواطنين في مصر أمطروهم بـ”المولوتوف”

وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكاً جرى بين الشرطة المصرية وعدد من المواطنين، في داخل سوق في مدينة العاشر من رمضان في محافظة القاهرة، وذلك بالتزامن مع مظاهرات خرجت في محافظة السويس المصرية ضد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، قيام المواطنين بإشعال النيران وغلق الطريق في مواجهة قوات الشرطة بسوق الحي 14 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة.

"يا عيني العساكر بتجري".. اعتداء على الشرطة وطردها بعد مشاجرة بين بائعين في مدينة العاشر من رمضان pic.twitter.com/ejqWXSBG4A — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 19, 2020

ويُسمع من المقطع صوت المصورة تقول: ” بيضربوا الحكومة، بيضربوا الشرطة، العساكر بيجروا، ولعوا في السوق وضربوا الناس، ولعوا في السوق وضربوا الشرطة.

فيما بين مقطع آخر محاولات الشرطة المصرية القبض على بعض المواطنين الذين قاموا بالاشتباك معهم، وردوا بإلقاء زجاجات حارقة على عربات الشرطة مما اضطرها للتراجع.

كما وثق مقطع ثالث تمكن سيارات الإطفاء من إخماد النيران، ووقف رتل من سيارات الشرطة تتقدمه مدرعة لحماية المركبات من الحجارة والزجاجات الحارقة.

#خاص_بجروب_صحافة_وأخبار_مدينة_العاشر_من_رمضانرد فعل قوات الدخليه الان من داخل الحدث والموقع بالحي الرابع عشر بتواجد مكثف من جميع الجهات الشرطيه وتواجد مدير أمن الشرقيه داخل السوق Gepostet von Alaa Shaban am Freitag, 18. September 2020

وتأتي هذه الأحداث قبل يوم واحد من دعوات التظاهر التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غدا الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، لإسقاط نظام السيسي، والتي أطلقها المقاول المصري المقيم في الخارج محمد علي، مطلع الشهر الحالي.

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