هزت العالم لفرط بشاعتها.. تطور جديد بقضية “ذئاب لبنان” البشرية مغتصبي الطفل السوري وهذا قرار القضاء

في تطور جديد بالقضية التي هزت العالم العربي والعالم نظرا لفرط بشاعتها وإجرام منفذيها منقطع النظير، أصدر القضاء اللبناني، قرارًا ”ظنيًا“ بجريمة اغتصاب الطفل السوري المتهم فيها 8 أشخاص، وفق ما أفاد تقرير محلي.

وقالت صحيفة ”النهار“ اللبنانية، إن“قاضية التحقيق في البقاع، أماني سلامة، أصدرت قرارها الظني اليوم، السبت، بجريمة الاعتداء على قاصر (سوري) في بلدة سحمر البقاعية المتهم فيها 8 أشخاص بينهم فارٌ أصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية“.

ونقلت عن رئيسة حماية الأحداث في لبنان، أميرة سكر، قولها في بيان، إن ”القرار الظني المكون من 17 صفحة صدر بحق 7 معتدين مشاركين في الجريمة، وصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق الثامن كونه متواريًا عن الأنظار، وتوقيفهم جميعًا لتورطهم بهذا الفعل القبيح“.

ووصفت ”سكر“، ما حدث للطفل بـ“جريمة ضد الإنسانية“.

وتعرض الطفل البالغ 13 عاما لهذا الاعتداء ليس جديدا، بل يعود لنحو عامين، لكن تهديد المجرمين للطفل بالقتل إذا فضح أمرهم أجبره على السكوت.

وظهرت الواقعة للرأي العام عقب تداول مقطع فيديو يوثق تعرض الطفل السوري في بلدة سحمر بالبقاع في لبنان إلى عملية تحرش واغتصاب وثقها الجناة على هواتفهم لابتزاز الطفل بها وتهديده.

وكشفت مواقع إخبارية محلية أن الطفل “محمد”، الذي يحمل الجنسية السورية، ووالدته لبنانية، ويعمل في معصرة يتعرض للمضايقات منذ فترة طويلة، إلا أن خلافا بين الجناة تسبب في نشر أحدهم لمقاطع الفيديو، ما أثار ضجة كبيرة وتحول لقضية رأي عام تسلط الوضع على ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان.

وكانت والدة الطفل السوري، قالت إن“ابنها محمد البالغ من العمر 13 عامًا، تعرض للتحرش جنسيًا، والتعنيف، والاغتصاب منذ عامين“، لافتة إلى أن ”ابنها لم يخبرها بشأن ما حدث معه مطلقًا، وأنها عرفت بالأمر عندما انتشر مقطع فيديو له عبر موقع فيسبوك“.

وأضافت، أنها ”تقيم في لبنان منذ زواجها، وأنجبت ابنها محمد كذلك في لبنان“، مؤكدة أن ”زوجها هجرها منذ سنوات ولم يهتم بعائلته، ولا بابنه طوال تلك الفترة وحتى بعد الكشف عن واقعة اغتصابه“.

من جهته، أوضح ”محمد“، أنه أخفى واقعة اغتصابه عن والدته؛ لأن الأشخاص الذين اغتصبوه هددوه بالقتل، منوهًا إلى أنهم كانوا يقابلونه على الطريق من آنٍ إلى آخر ويضربونه.

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