علم مصر
علم مصر
Videoالهدهد

هؤلاء نشامى الأردن.. “شاهد” ماذا فعل هذا الأردني عندما طُلب منه حرق علم أم الدنيا

كتب وطن
0

رفض عدد من الأردنيين الخوض في تحدي يدعوهم إلى حرق مُقابل مبلغ من المال.

 

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” جزء من أردني يطالب فيه مقدم البرنامج من عدد من الأردنيين حرق العلم المصري مقابل المال، الأمر الذي رفضوه جميعاً.

 

ويقول أحد النشامى الذين رفضوا حرق العلم مقابل 100 دولار: “ أم الدنيا وشعبها طيب ومنيح وكريم، وأحبهم جداً، ولن أحرق العلم ولو مقابل مليون دولار، وبعضهم لهم فضل علي”.

 

وحاول آخر من مُعدي البرنامج إقناعه بحرقه بما أنه مُجرد ورقة على حد تعبيره، فدفعه آخرون وكادوا يعتدون عليه قائلين: “هذه ورقة تُمثل شعباً، نزل إيدك لأكسرها”.

 

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الموقف، مؤكدين أن هذه أخلاق الشعوب العربية، وأن والإعلام المتصهين هو الذي يُصدر المواقف والنفوس المريضة، ويُحاول زرع الحقد في قلوبهم لتفرقتهم.

 

يأتي ذلك بعد وفاة عامل مصري في الأردن، على إثر إصابته بطلق ناري على يد شاب أردني في العاصمة عمان في وقت سابق.

 

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان لها آنذاك، إن أمير سمير إبراهيم لقي مصرعه بعد شجار مع شخص آخر، وقال طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إن الجاني تم القبض عليه، ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والمتابعة من جانب السفارة لمعرفة ملابسات الحادث، وما أسفرت عنه التحقيقات.

 

وأصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، لمتابعة مستحقات القتيل الذي لقي حتفه، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية.

 

كما أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقّى تقريراً من الملحق العمالي، كشف فيه عن أن المتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، قتل عن عمر يناهز 30 عاماً.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل اشتعلت شرارة ثورة جديدة؟.. “شاهد” الشرطة تهرب أمام مواطنين في مصر…

حياتنا

“فتاة ليل مغربية” وراء تسريب “73” مقطعاً جنسياً…

الهدهد

قبل مظاهرات الغد.. “شاهد” مخابرات السيسي أجبرت والد عبدالله الشريف على…

حياتنا

“شاهد” لا رحمة في قلوبهم .. مصريون غوغائيون يغدرون بمسنّ ويلقونه في مصرف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.