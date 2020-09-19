هؤلاء نشامى الأردن.. “شاهد” ماذا فعل هذا الأردني عندما طُلب منه حرق علم أم الدنيا

رفض عدد من الأردنيين الخوض في تحدي يدعوهم إلى حرق علم مصر مُقابل مبلغ من المال.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” جزء من برنامج أردني يطالب فيه مقدم البرنامج من عدد من الأردنيين حرق العلم المصري مقابل المال، الأمر الذي رفضوه جميعاً.

ويقول أحد النشامى الذين رفضوا حرق العلم مقابل 100 دولار: “مصر أم الدنيا وشعبها طيب ومنيح وكريم، وأحبهم جداً، ولن أحرق العلم ولو مقابل مليون دولار، وبعضهم لهم فضل علي”.

<||[🇪🇬 ❤️🇯🇴]||>

احرق العلم المصري وخذ 100 دولار فكان الرد

العنيف ..!!

<||👍||> pic.twitter.com/VsGeGeLwYR — خالد ارتيمان السرحان ¦¦ 🇯🇴 ¦¦ (@k_jjjj_k) September 19, 2020

وحاول آخر من مُعدي البرنامج إقناعه بحرقه بما أنه مُجرد ورقة على حد تعبيره، فدفعه آخرون وكادوا يعتدون عليه قائلين: “هذه ورقة تُمثل شعباً، نزل إيدك لأكسرها”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الموقف، مؤكدين أن هذه أخلاق الشعوب العربية، وأن إسرائيل والإعلام المتصهين هو الذي يُصدر المواقف والنفوس المريضة، ويُحاول زرع الحقد في قلوبهم لتفرقتهم.

هى دى الشعوب لكن اليهود واعلامنا المتصهين مصر يصدرلنا الصور المريضه من شعوبنا ااجاه الاخرين عشان متموتش زرعه الغل والخقد والفرقه والتشرزم

تسلمو يا رجاله https://t.co/qfji9o2r8K — كارتر (@Mohamed09470679) September 19, 2020

الاردن واللى منها والله ❤️❤️ https://t.co/yDQNRfj6C0 — Islam Hamdy (@islambeko0o0o) September 20, 2020

الراجل ده حر ودمه حر….روح الله يباركلك https://t.co/UU9MdYVy6S — Kokkky (@Kokkky10) September 20, 2020

هؤلاء هم النشامي الاردنيين اهل الجود والكرم https://t.co/vjMRkGMvTl — Mohamed Hussien Rachid (@MOHMEDRSHEED) September 19, 2020

كفو هنا النخوه العربيه الاصيله من الاردن https://t.co/ztOid8bRRr — مطلق الهبيجي الظفيري (@mutlaaq1) September 19, 2020

وانتم شعب يتشال علي الرأس والله ومكانكم ف قلوب كل انسان حر

بنحبكم ونحب اللي يحبكم والله ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/OXWRixVr42 — Mostafa Ghandy (@ghandymostafa2) September 19, 2020

يأتي ذلك بعد وفاة عامل مصري في الأردن، على إثر إصابته بطلق ناري على يد شاب أردني في العاصمة عمان في وقت سابق.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان لها آنذاك، إن أمير سمير إبراهيم لقي مصرعه بعد شجار مع شخص آخر، وقال طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إن الجاني تم القبض عليه، ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والمتابعة من جانب السفارة لمعرفة ملابسات الحادث، وما أسفرت عنه التحقيقات.

وأصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، لمتابعة مستحقات القتيل الذي لقي حتفه، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية.

كما أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقّى تقريراً من الملحق العمالي، كشف فيه عن أن المتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، قتل عن عمر يناهز 30 عاماً.

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