شخص يحرق نفسه - تعبيرية
شخص يحرق نفسه - تعبيرية
حياتنا

من أجل عشيقته .. شاب تونسي يحرق نفسه أمام الناس بعدما فشل في هذا الأمر معها!

كتب وطن
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بفارق الدافع، وفي واقعة تشبه حادثة “محمد البوعزيزي”، أقدم على إضرام النار في جسده، في شارع في العاصمة بعد خلاف نشب مع صديقته، وهي طالبة جامعية طالبته بقطع العلاقة بينهما.

ويعمل الشاب نادلاً في مطعم سياحي في ضواحي العاصمة، ويبدو أنه فشل في إقناعها بعدم إنهاء العلاقة بينهما، فقرر في لحظة يأس الانتحار ووضْع حد لحياته.بحسب “العربي الجديد”

وأصيب الشاب بحروق من الدرجة الأولى بكامل جسده، وقد نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس، لتلقي الإسعافات اللازمة.وفقاً للناطق الرسمي باسم الدفاع المدنيّ معز تريعة

وأضاف تريعة أنه “من حسن حظ هذا الشاب أن الحادثة تزامنت مع وجود المارة حوالي الساعة السابعة مساء، حيث حصل تدخل سريع لإنقاذ حياته إلى حين وصول وحدات الدفاع المدني”.

ويبدو أن حروق الشاب “ليست من الدرجة الثالثة أو الثانية وهما تعتبران الأكثر خطورة”.

 

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