“شر البلية ما يضحك”.. مصري “ضاقت به الدنيا” ففتح مصنعاً لإنتاج المخدرات في الكويت وهكذا كشفته الشرطة!

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، مصنعاً لمادة (الشبو) المخدرة يديره مواطن ومصري وهندية في السالمية بتقنيات عالية هي الأولى في الكويت.

وظهرت لقطات فيديو نشرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ورصدتها “وطن”، توثق لحظة القبض على المتهمين داخل المصنع الذي جُهز بأحدث تقنيات، وبطريقة فنية ودقيقة تُشبه عمل أكبر مختبرات العلم في العالم.

إدارة مكافحة المخدرات تتمكن من ضبط مصنع لصناعه مخدر الشبو في شقة بمنطقه السالمية يشرف على تصنيع المخدرات وافد مصري ووافدة هنديه. ضبط مصنع لمخدر الشبو بتلك التقنيات العاليه هي الأولى بالكويت وهو مؤشر خطير جدا. pic.twitter.com/x5bgzO7l7B — حمد السريع (@bomshary871) September 18, 2020

وبدأت القصة كما أوردت صحيفة “الراي” الكويتية حين تم ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الآسيوية إلى البلاد بداخله 2 كيلو من مادة الميثامفيتامين (الشبو) ، وعليه تم تكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات عن صاحب الطرد، حيث تبين أنه مقيم من الجنسية المصرية، تم ضبطه في منطقة الضجيج أثناء قدومه لاستلام الطرد.

وبالتحقيق مع المتهم المصري، اعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، واعترف على شريكيه وهما مواطن ومقيمة من الجنسية الهندية، حيث يقومون بتصنيع مادة الشبو المخدرة في مسكن خاص في السالمية.

تم استصدار الإذن القانوني، وبمداهمة المسكن تم ضبط الهندية، وبتفتيش المسكن عثر على مواد وأدوات خاصة تستخدم في تصنيع مادة الشبو المخدرة وهي (أقراص سيدوافدرين كمادة أساسية لصناعة الشبو ومواد وأدوات تستخدم في صناعته) وعدد 3 ميزان حساس، وأكياس فارغة للتعبئة، في حين مازال المواطن متوارياً عن الأنظار وجارٍ البحث والتحري لضبطه.

وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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