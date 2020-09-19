لهذا السبب كان “يضحك” في حفل الخيانة.. باراك يكشف تفاصيل علاقات سرية مع “عيال زايد” وهذا ما جرى بينه وبين صغيرهم

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، تفاصيل جديدة بشأن الانبطاح الإماراتي البحريني لإسرائيل والذي انتقل من السرية إلى العلنية الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقال باراك، للقناة العبرية الـ 12، إنه اجتمع مع وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد ستة مرات في السنوات الخمسة عشر الأخيرة، وكذلك مع مبعوث البحرين قبل 25 عام.

وعلّق باراك على الاتفاق الإماراتي البحريني الإسرائيلي بالقول “لدينا معهما تعاون عميق على مدى سنوات طويلة”، معتبراً أن الاتفاق مع الإمارات والبحرين هو امر جيد، متمنياً “أن يكون هناك المزيد منها”.

وفي السياق، قال الوزير السابق حايم رامون للقناة 13 العبرية: “للمرة الأولى لدينا اتفاق سلام مع دولة لها حدود مع إيران، ونحن سنتعاون أمنياً كثيراً أمام العدو المركزي الذي هو إيران”.

وأضاف “لذلك كل مسألة الـ “أف 35 ليست مهمة فهم سيحصلون عليها في أدنى مستوى لها”.

الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين وقعتا مع إسرائيل اتفاق تطبيع برعاية أمريكية في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، الأمر الذي جوبه بردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة، ورفض شعبي لممارسات الإمارات والبحرين وتنكرهما للقضية الفلسطينية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤول إسرائيلي عن علاقات من تحت الطاولة بين دول عربية وتحديدا الإمارات وإسرائيل، حيث أكد أكثر من مسؤول إسرائيلي وجود لقاءات سرية مع عدد من الدول العربية بينها السعودية.

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له قبل يومين انضمام دول أخرى إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل، خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من عدة دول تطالبه بفتح حوار مع إسرائيل بهذا الشأن.

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