إمام مسجد يغتصب طفلاً
إمام مسجد يغتصب طفلاً
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“شاهد” لم يفعل فعلته شيطان! .. إمام مسجد “مهووس جنسياً” يغتصب 8 فتيات و4 أطفال!

كتب وطن
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هزّت حادثة صادمة المجتمع المغربي بعد قيام إمام مسجد ومدرس بدار للقرآن في قرية بضواحي مدينة طنجة باغتصاب 8 فتيات قاصر و4 أطفال ذكور.

وبدأت أمس السبت  أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المروّعة التي عرفت بـ””.

ووصف ما قام به الإمام بالعمل بالإجرامي الخطير، وسط مطالبات للقضاء المغربيّ لإنزال أقسى العقوبات بحقّ الجاني.

واعترف المتهم أمام المحققين بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدًا لهم أنه بالفعل كان يستغل الأطفال الذي يحفظهم القرآن جنسياً طيلة السنوات الماضية.

من جهتها، قررت ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان“ تنصيب نفسها كطرف في هذه القضية من خلال تنصيب محامين للنيابة عن الأسر المشتكية.

وعرض موقع “طنجة نيوز” المغربي مشاهد من المكان الذي اغتصب فيه إمام المسجد ضحاياه.

كما نشر الموقع شهادات صادمة لأسر الضحايا كاشفين كيف كان يستدرج  ضحاياه لإغتصابهم.

وسخر بعض المعلقين بقولهم إنّ هذا الإمام تأثر بأفكار الداعية الاماراتي وسيم يوسف .

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