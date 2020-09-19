لماذا قال الدكتور عبدالله النفيسي ان الكويت لا تجرؤ على التطبيع مع إسرائيل؟!

أعاد ناشطون كويتيون، تداول فيديو للأكاديمي والمفكر البارز الدكتور عبدالله النفيسي، يؤكد خلاله موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل، موضحاً الأسباب التي تجعله واثقاً أن الكويت لن تنجر إلى هذه الخطوة، حتى لو فعلها الجميع.

وقال النفيسي في الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” هنا لدينا بالكويت لا تجرؤ حكومتنا على التطبيع، أنا لا أقول أنها غير مقتنعة بل أقول لا تجرؤ، هناك شيء اسمه إرادة عامة”.

وتابع النفيسي: “باعتباري مؤسس في المؤتمر الشعبي الخليجي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، أقول مرة أخرى، لا تجرؤ حكومتنا في الكويت أنها تدعو مجرم إسرائيلي واحد”.

وأكد النفيسي أنه لو حدث وطبعت الكويت مع إسرائيل، سوف تشتعل البلد، مضيفاً: “لأن هناك شيء اسمه إرادة عامة لدينا”.

حكومه الكويت لاتجرؤ على #التطبيع

ولا ستشتعل البلد pic.twitter.com/7afCHxGC1l — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) September 19, 2020

وأصدرت القوى السياسية في الكويت في وقت سابق، بياناً نارياً رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي، والتي ادعى فيها اقتراب انضمام الكويت لاتفاق السلام والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدة رفضها التام وإدانتها لتصريح الرئيس الأمريكي.

وقالت القوى السياسية الكويتية في بيانها: “من منطق دستوري أقرته المادة الأولى من الدستور بأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية وقانوني حدده مرسوم عام 1967، والذي لا زال سارياً، القاضي باعتبار الكويت في حالة حرب دفاعية مع العصابات الصهيونية، ووفاءً لشهدائنا الكويتيين في الحروب العربية المختلفة ضد الكيان الصهيوني ومن موقف أخلاقي إنساني يقضي بالوقوف مع المظلوم ضد الظالم القاتل، مغتصب الأرض والعرض، تستنكر القوى السياسية الموقعة أدناه تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يزعم فيه أن الكويت متحمسة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وتابع البيان قائلاً: “فالكويت حكومة وشعباً يأبى تاريخها المشرف ومواقفها الراسخة أن تتنكر لقيمها وثوابتها الداعمة للحق العربي الفلسطيني منذ اندلاع الصراع العربي الصهيوني وعبر جميع المراحل، والكويت لن تتناسى دماء الشهداء وعذابات الأمهات والأطفال والأسرى والجرحى، وتضحيات الأجيال طوال عقود القهر والعدوان الصهيوني على فلسطين والقدس الشريف”.

وطالبت القوى السياسية خلال بيانها مجلس الأمة الكويتي “بإعطاء قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني صفة الاستعجال، وقاية للكويت من الابتزاز والضغوطات المتوقعة قادمة”.

كما حثت القوى السياسية في بيانها الأفراد والجماعات وقوى المجتمع المدني بالبلاد بالتحرك الفعال لإقرار هذا القانون لتوفير الحماية الشعبية الصلبة للقرار الحكومي الرسمي الرافض لهذا التطبيع المذل، على حد وصفها.

الجدير بالذكر أن الرئيس دونالد ترمب توقع انضمام الكويت ونحو سبع دول إلى قافلة الدول التي تطبع مع إسرائيل.

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