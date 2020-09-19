“شاهد” لا رحمة في قلوبهم .. مصريون غوغائيون يغدرون بمسنّ ويلقونه في مصرف مياه بطريقة بشعة!

في تصرّف ينمّ عن غوغائية، أقدم مراهقون مصريون على إلقاء عجوز في مصرف مياه الأمر الذي فجّر غضباً بمواقع التواصل بعد انتشار فيديو الواقعة .

ويُظهر الفيديو المؤلم، عجوز يقف على حافة المصرف فيما يتجه إليه شابان ويتأهب لهما ويمسك بطوبة، ليرد عليه أحدهما “مين اللي مزعلك يا حاج محمد”، ليرد الرجل المسن: “بيشتم يا عم”.

فيقول له الشاب “خلاص احنا جايين نصالحك”، ليرمي الرجل “الطوبة”، ثم يقترب منه الشاب الآخر ويدفعه داخل المصرف.

ويظهر الفيديو سقوط العجوز داخل المصرف، وخروجه منه وملابسه مبتلة، وهو في حالة غضب شديدة، بينما وقف الشابان وهما يضحكان.

وفجّر الفيديو غضباً واسعاً بمواقع التواصل، وسط مطالبات بسرعة القاء القبض على المُعتدين ومحاسبتهم على فعلتهم.

من جهته، قال مصدر أمني مصري إن مباحث المعلومات والتوثيق تفحص الفيديو وسوف تلقي القبض على الشابين عقب تحديد هويتهما.