فيديو فضح مصري اقتحم شقة سيدة إماراتية وهذا ما فعله بها قبل قتلها!

“هذه مغارة علي بابا، ومنذ أسبوعين كنت أخطط لسرقتها”، بهذه الكلمات اعترف مصري بتفاصيل قتل سيدة اماراتية في شقتها بمنطقة الطالبية بالجيزة، حي مثّل جريمته.

وقال المتهم إنه ارتكب الجريمة بمساعدة صديقه وشقيقته، لسرقة المجني عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها لكميات كبيرة من الذهب والأموال.

ولفت في اعترافاته إلى أن المجنيّ عليها وتدعى “نفيسة” 58 سنة كانت تحبه وتعطف عليه.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بتسجيل كاميرات المراقبة .

وظهر القاتل وهو يصعد شقة المجنيّ عليها، وضغط جرس الباب، وفتحت له السيدة الباب كعادتها، ابتسمت له بود وترحيب، ثم تقدمته إلى داخل الشقة، لكنه لم يغلق الباب، وتركه مفتوحا لدخول صديقه وشريكته، والتفت المرأة تنظر باستغراب لهم، فعاجلها البواب بدفعة قوية، ثم انقض عليها، وضربها بطفاية سجائر، قبل أن يسرع إليه صديقة ويوثقها بالحبال ويكمم فمها، لكنها لم تكن تحتاج إلى لاصق يكتم صوتها لانها صمتت للأبد.

كما أظهرت الكاميرات شقيقة البواب، وهي تتنقل من حجرة لأخرى ومعها صديق شقيقها، يحملان كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، بينما كان البواب يقف أمام الجثة لمح كاميرا سجلت كل ما حدث بالصوت والصورة، لذلك عدل خطته من عدم الهروب إلى الاختفاء تماما، وهكذا اختفى البواب عقب الجريمة.