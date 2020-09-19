مصممة أزياء سعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي بملابس فاضحة
مصممة أزياء سعودية تحتفل باليوم الوطني السعودي بملابس فاضحة
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فسق لم يحدث من قبل! .. “شاهد” كيف احتفلت سعودية “بصدرها العاري” باليوم الوطني السعودي!

كتب وطن
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أثارت مصممة أزياء سعودية جدلاً واسعاً بأحد التصاميم التي عرضتها لاحتفال السعوديات باليوم الوطني في الـ23 من سبتمبر.

وظهرت سيدة سعودية بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تستعرض التصميم، وترتدي فستاناً أخضر يكشف صدرها كاملاً، وعليه شعار المملكة السيفان والنخلة، وترتدي “برقع” تغطي به وجهها وتُبرز عيناها التي زينتهم بشكل مُبالغ به.

وتقول السيدة: “يا أهلين وسهلين متابعين المصممة ، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني أقدملكم كولشن نار، وطبعا أنا أشوف بصمتها لليوم الوطني جداً مميزة، تابعونا”.

وأثار الفيديو غضب السعوديين لما آلت إليه بلادهم من تغييرات وانفتاح أدى بنظرهم إلى الإساءة لبلادهم بهذا الزي في اليوم الوطني، فكتب علي العياني: “هذا هو الفسق بعينه يامحمد بن سلمان”.

وعلق آخر: “زغرتي يا انتصار البيت دا طاهر، وفق الضوابط الشرعية من فوق و فق ضوابط عبدو و شركائه من تحت وبرعاية الدب الداشر بن سلمون”.

وسخر آخر بقوله: “شرف من لا شرف له في خطر”.

وألقى مغرد باللوم على الحاكم قائلاً: “هذا اذا صار الحاكم شاذ يشوف الناس ان كل همها في ….يا اخوان ممكن هذي نعمه من عند الله عشان ننتبه ونعرف كيف نربي أولادنا.”.

بينما أشار أبو الحسن الأشول أن الفيديو تجسيد واقعي لوضع ، قائلاً:” تجسيد واقعي لوضع وصحوتها الاسلاميه. تغطي وجهها وصدرها خارج تماما ً مثل ادعاء بانها قائدة العالم الاسلامي. الذي حاول اصلاح الغلط فيه،ظلل ساعتها .. تماماً مثل اصلاحات للصحوه الاسلاميه . بإختصار السعودية عاهرة “.

واعترض مواطن سعودي على وضعها علم التوحيد على جسدها قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لماذا تضع هذة الخنزيرة علم التوحيد علي جسدها ومن سمح لها بهذا وهل هذا هو التقدم والازدهار التي تنشدة السعودية ويريده ابن سلمان”.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد ضرب العادات والتقاليد، وتفشي فيروس “كورونا”، بعرض الحائط، وأطلق عدداً من الفعاليات تحت شعار “همة حتى القمة” التي تشارك بها بمناسبة الـ 90 في مناطق عدة من المملكة.

وتشمل الاحتفالات عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة.

وكان قد أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

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