امرأة ترمي طفلين في حاوية قمامة في الأردن
امرأة ترمي طفلين في حاوية قمامة في الأردن
Videoحياتنا

“شاهد” صدمة في الأردن من امرأة رمت طفلين في حاوية قمامة واختفت .. ما الذي دفعها لذلك!

كتب وطن
0

اقدمت امرأة مجهولة على أحدهما عمره عام ونصف والآخر 6 أشهر، في احدى حاويات القمامة بمنطقة في شرق العاصمة الأردنية عمان.

وذكر شهود عيان انّ المرأة توارت عن الانظار بعد ذلك، ولا يعرف حتى الان علاقتها بالطفلين ولماذا اقدمت على هذا التصرف.

تعقيباً على الحادثة، قال الخبير الإجتماعي الدكتور حسين الخزاعي إن هذه حالة فردية تمارس من قبل بعض الأسر، وهي سلوكيات صادمة في المجتمع.

وقال الخزاعي في لقاءٍ عبر فضائية “رؤيا” المحليّة،  إن! هؤلاء الاطفال من فئة “المتخلّى عنهم”، وتشكل هذه الفئة من (30-35 حالة) سنوياً في المملكة.

وعن الأسباب التي قد تكون دفعت لرمي هذين الطفلين في الحاوية، قد يكون خلافات أسرية بين الأم والأب وذهب ضحيتها الأبناء .

إمراة مجهولة تقدم على رمي طفلين في احدى حاويات القمامة بعمان.. الدكتور حسين الخزاعي يفسر لنا هذا السلوك الغريب والشاذ

إمراة مجهولة تقدم على رمي طفلين في احدى حاويات القمامة بعمان.. الدكتور حسين الخزاعي يفسر لنا هذا السلوك الغريب والشاذ .. التفاصيل في نشرة الأخبارwww.royanews.tv

Gepostet von ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ am Samstag, 19. September 2020

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” أربع نشمات أردنيات “وقعن في مآزق” بتركيا وطلبن الفزعة…

الهدهد

“والله شيء بيجنن”.. “شاهد” ممرض أردني يفاجئ مواطنيه بفيديو…

حياتنا

جريمة مروّعة تهزّ الأردن .. قتله طعناً بالسكين ثم أحرق الشقة وبها الجثة وبعد القبض…

الهدهد

“الخلاص من النظام الهاشمي”.. “شاهد” نصير العمري يحرض على قلب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.