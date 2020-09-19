“شاهد” صدمة في الأردن من امرأة رمت طفلين في حاوية قمامة واختفت .. ما الذي دفعها لذلك!

اقدمت امرأة مجهولة على رمي طفلين أحدهما عمره عام ونصف والآخر 6 أشهر، في احدى حاويات القمامة بمنطقة الجبل الأخضر في حي نزال شرق العاصمة الأردنية عمان.

وذكر شهود عيان انّ المرأة توارت عن الانظار بعد ذلك، ولا يعرف حتى الان علاقتها بالطفلين ولماذا اقدمت على هذا التصرف.

تعقيباً على الحادثة، قال الخبير الإجتماعي الدكتور حسين الخزاعي إن هذه حالة فردية تمارس من قبل بعض الأسر، وهي سلوكيات صادمة في المجتمع.

وقال الخزاعي في لقاءٍ عبر فضائية “رؤيا” المحليّة، إن! هؤلاء الاطفال من فئة “المتخلّى عنهم”، وتشكل هذه الفئة من (30-35 حالة) سنوياً في المملكة.

وعن الأسباب التي قد تكون دفعت لرمي هذين الطفلين في الحاوية، قد يكون خلافات أسرية بين الأم والأب وذهب ضحيتها الأبناء .