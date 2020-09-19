وسيم يوسف
وسيم يوسف
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“شاهد” وسيم يوسف في هذا المقطع كاد أن يحمل سلاحاً ويذهب لقتل نتنياهو و”سبحان مغير الأحوال”!

كتب وطن
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق التناقض الفج بمواقف الداعية الأردني المجنس إماراتياً “”، في مرحلة ما قبل بين وإسرائيل، وكيف اختلفت مواقفه كلياً بعد لإرضاء أسياده بأبوظبي.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” تباين آراء وسيم يوسف تجاه الكيان الإسرائيلي، وكيف تحوّل من محرض ضده وضد فكرته، إلى مبرر ومسالم في طرفة عين، بعد أن وقع سيده معاهدة السلام المزعومة مع الكيان المحتل.

 

 

وقال “طبال عيال زايد” كما يصفه ناشطون خلال دفاعه عن معاهدة السلام: “كل من يزايد على معاهدة السلام مع ، سواء الطرف الأول البحرين والإمارات والطرف الآخر هي .

 

وتابع:”إسرائيل لم تمزق العراق ولم تحرق العراق، ولم تلقي البراميل المتفجرة على سوريا. تحرض على ، إسرائيل لم تفجر ليبيا، إسرائيل لم تخرج لنا داعش وأخواتها.

 

واستمر بالدفاع عن الاحتلال: “إسرائيل لم تحتضن الإخوان المسلمين الذين خرجوا بالثورات المشؤومة لحرق بلادهم، أصمتوا، أشرف لكم، مللنا شعاراتكم الرنانة”

 

بينما وثق الجزء الثاني من المقطع حديث سابق للداعية وسيم يوسف، كان فيه يحرض ضد الكيان الإسرائيلي، قبل أن يتلقى التعليمات من مشغله بقلب الموجة على التأييد له، حيث قال فيه: “ ساحة قتال وساحة جهاد ضد الاحتلال الصهيوني المغتصب للأرض، ونحن هنا بالإمارات ليس عندنا سفارة إسرائيلية ولن نعترف بالاحتلال الصهيوني”.

 

وتابع: “كل بلاء يحدث في بلاد المسلمين، إعلموا أن خلفه اليهود كان اليهود يعتمدون على عدة أساليب في تعاملهم أولها تزوير الإعلام والزعم أن ستكون عاصمة للكيان الصهيوني، خبتم وخاب مسعاكم”.

 

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد أنهى هو وشقيقة عبد الله بن زايد مراسم توقيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020.

 

ويستمر الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف، بمحاولة خلق التبريرات والمسوغات لولي عهد أبو ظبي كي يخرجه من مأزق الخيانة التاريخية التي صبغ بعها، بعد توقيعه اتفاق السلام والتطبيع مع الكيان، في خطوة اعتبرها الشعب الفلسطيني وقيادته خيانة تاريخية للمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

 

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