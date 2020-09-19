“شاهد” وسيم يوسف في هذا المقطع كاد أن يحمل سلاحاً ويذهب لقتل نتنياهو و”سبحان مغير الأحوال”!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق التناقض الفج بمواقف الداعية الأردني المجنس إماراتياً “وسيم يوسف”، في مرحلة ما قبل التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وكيف اختلفت مواقفه كلياً بعد التطبيع لإرضاء أسياده بأبوظبي.

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” تباين آراء وسيم يوسف تجاه الكيان الإسرائيلي، وكيف تحوّل من محرض ضده وضد فكرته، إلى مبرر ومسالم في طرفة عين، بعد أن وقع سيده محمد بن زايد معاهدة السلام المزعومة مع الكيان المحتل.

بئس الوجوه وتبدلها المبتذل .. شاهد واستمع لهذا pic.twitter.com/QDbrYwAtOb — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 19, 2020

وقال “طبال عيال زايد” كما يصفه ناشطون خلال دفاعه عن معاهدة السلام: “كل من يزايد على معاهدة السلام مع إسرائيل، سواء الطرف الأول البحرين والإمارات والطرف الآخر هي إسرائيل.

وتابع:”إسرائيل لم تمزق العراق ولم تحرق العراق، ولم تلقي البراميل المتفجرة على سوريا. تحرض على مصر، إسرائيل لم تفجر ليبيا، إسرائيل لم تخرج لنا داعش وأخواتها.

واستمر بالدفاع عن الاحتلال: “إسرائيل لم تحتضن الإخوان المسلمين الذين خرجوا بالثورات المشؤومة لحرق بلادهم، أصمتوا، أشرف لكم، مللنا شعاراتكم الرنانة”

بينما وثق الجزء الثاني من المقطع حديث سابق للداعية وسيم يوسف، كان فيه يحرض ضد الكيان الإسرائيلي، قبل أن يتلقى التعليمات من مشغله بقلب الموجة على التأييد له، حيث قال فيه: “فلسطين ساحة قتال وساحة جهاد ضد الاحتلال الصهيوني المغتصب للأرض، ونحن هنا بالإمارات ليس عندنا سفارة إسرائيلية ولن نعترف بالاحتلال الصهيوني”.

وتابع: “كل بلاء يحدث في بلاد المسلمين، إعلموا أن خلفه اليهود كان اليهود يعتمدون على عدة أساليب في تعاملهم أولها تزوير الإعلام والزعم أن القدس ستكون عاصمة للكيان الصهيوني، خبتم وخاب مسعاكم”.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد أنهى هو وشقيقة عبد الله بن زايد مراسم توقيع اتفاق التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020.

ويستمر الداعية المجنس إماراتياً وسيم يوسف، بمحاولة خلق التبريرات والمسوغات لولي عهد أبو ظبي كي يخرجه من مأزق الخيانة التاريخية التي صبغ بعها، بعد توقيعه اتفاق السلام والتطبيع مع الكيان، في خطوة اعتبرها الشعب الفلسطيني وقيادته خيانة تاريخية للمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

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