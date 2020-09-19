“شاهد” مفرقعات عثر عليها بمرفأ بيروت تثير الشك حول “يد خفية”.. مخزنة بـ120 كرتونة وهكذا تم التعامل معها

نقلت وسائل إعلام لبنانية بيان رسمي عن الجيش أكد فيه أنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات أثناء بحث في مرفأ بيروت، الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

الجيش قال في بيان على موقعه الإلكتروني أمس، الجمعة: “في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر”.

في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تمّ العثور على ١٣٢٠ كيلو غراماً من المفرقعات موضبة في ١٢٠ علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر.

وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بازالتها حيث تمّ تلفها والتخلص منها في حقول تابعة للجيشhttps://t.co/HhBXeVxx65 pic.twitter.com/3Xy0AVbSZD — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 18, 2020

وأضاف: “وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها”.

ويشار إلى أن الانفجار المدمر الذي وقع في الرابع من أغسطس، قد دمر المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا.

وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.

ودُمرت المستودعات وصوامع الحبوب الخرسانية بالمرفأ جراء الانفجار.

وكان الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر، إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.

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