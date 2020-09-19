مرفأ بيروت بعد الإنفجار
مرفأ بيروت بعد الإنفجار
الهدهد

“شاهد” مفرقعات عثر عليها بمرفأ بيروت تثير الشك حول “يد خفية”.. مخزنة بـ120 كرتونة وهكذا تم التعامل معها

كتب وطن
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نقلت وسائل إعلام لبنانية بيان رسمي عن الجيش أكد فيه أنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات أثناء بحث في ، الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

 

الجيش قال في بيان على موقعه الإلكتروني أمس، الجمعة: “في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر”.

 

وأضاف: “وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها”.

 

ويشار إلى أن الانفجار المدمر الذي وقع في الرابع من أغسطس، قد دمر المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا.

 

وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.

 

ودُمرت المستودعات وصوامع الحبوب الخرسانية بالمرفأ جراء الانفجار.

 

وكان الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر، إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.

 

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