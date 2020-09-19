ملكه كابلي وزوجها
ملكه كابلي وزوجها
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“شاهد” ماذا فعلت الفاشينستا السعودية ملكة كابلي مع زوجها “الخائن”!

كتب وطن
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اعتذرت الفاشينستا من زوجها بعد الضجة التي أثارتها حوله وحديثها عن خيانته لها.

ونشرت ملكة كابلي فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تعتذر لزوجها بعشرات باقات الورود الحمراء، والتي كُتب على كل باقة عبارة، مثل “أحبك”، “آسفة”، “تعال نور البيت”، “سيد الرجال”.

وظهر أحمد السالم بالفيديو وهو يبتسم في علامة بأنه قبل اعتذارها.

وتصدر هاشتاج التريند الأول في السعودية، واتهمها المغردون بافتعال الدراما من الأساس لتتصدر أخبارها، بينما استنكر آخرون اتهامها بالخيانة ثم الاعتذار، متسائلين عن سبب التناقض، ورجح آخرون أنها مجرد تمثيلية للإعلان عن محل الورود مقابل عائد مادي ضخم.

وبدأ خلاف ملكة كابلي وزوجها، حين نشرت رسائل غامضة عبر “سناب شات” حول .

ونشرت ملكة كابلي مقطع فيديو وهي تقود سيارتها وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.
كما نشرت ملكة كابلي صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

وعلق زوجها أحمد السالم على الجدل الدائر بشأن رسائلها والتي فسرها متابعون على أنها مؤشر لخلافات بينهما وخيانته لها قائلاً: “بس للتوضيح، الموضوع ما فيه خيانة وخرابيط”.

ونشر صورة أخرى له وهو جالس في أحد الأماكن العامة، وكتب عليها معلقًا: “بصراحة ودي أصور وأتكلم عن كل الأفلام والأكشنات اللي قاعدة تصير، بس اعطوني يومين أروّق، وتهدأ الأمور، وكل شيء رح أوضحه”.

وتزوجت ملكة كابلي و أحمد السالم، ولهما طفلة اسمها ”قمر“، وتشكل هي وزوجها ثنائيًا مثيرًا للجدل، خاصة أنهما يشاركان تفاصيل حياتهما الخاصة باستمرار.

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