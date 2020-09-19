“شاهد” ماذا فعلت الفاشينستا السعودية ملكة كابلي مع زوجها “الخائن”!

اعتذرت الفاشينستا السعودية ملكة كابلي من زوجها رجل الأعمال الكويتي أحمد السالم بعد الضجة التي أثارتها حوله وحديثها عن خيانته لها.

ونشرت ملكة كابلي فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي تعتذر لزوجها بعشرات باقات الورود الحمراء، والتي كُتب على كل باقة عبارة، مثل “أحبك”، “آسفة”، “تعال نور البيت”، “سيد الرجال”.

وظهر أحمد السالم بالفيديو وهو يبتسم في علامة بأنه قبل اعتذارها.

وتصدر هاشتاج #ملكه_كابلي التريند الأول في السعودية، واتهمها المغردون بافتعال الدراما من الأساس لتتصدر أخبارها، بينما استنكر آخرون اتهامها بالخيانة ثم الاعتذار، متسائلين عن سبب التناقض، ورجح آخرون أنها مجرد تمثيلية للإعلان عن محل الورود مقابل عائد مادي ضخم.

الحين خانها ورجعت له واعتذرت؟؟؟؟ #ملكه_كابلي — E ♏️ (@Emaxdl) September 19, 2020

الحمدلله ما سبيت احد منهم كنت اعرف انه دراما #ملكه_كابلي pic.twitter.com/7XYTlZXENv — ميسو (@rrmsa1129) September 19, 2020

#ملكه_كابلي تخيلو الكل تعاطف معاهم ويطلع فالنهايه كل ذي الهوشه عشان لارا شوب يعلنون عنه 🤥🤥🤥 — som.. alharbi💓 (@1133Ksa) September 19, 2020

أول مرة أدري أن الورد يرضي الرجال

تحسون الوضع طبيعي ولا الدنيا مقلوبة !!

#ملكه_كابلي — رحمة 🍂 (@kntega) September 19, 2020

#ملكه_كابلي نقصت عليهم الفلوس للبيت وشكلها كانت خطه — lama (@Lmmysh) September 19, 2020

#ملكه_كابلي احفظوها بالمفضله

مشهور وزوجته المشهوره

راح يضربها وقد تصل للمحاكم ويتصالحون

شو اعلامي

وزيادة متابعين — ﮼ابونايف ﮼المستقل ﮼ (@s3ads999) September 19, 2020

#ملكه_كابلي

اثنين تهاوشوا و نشروا غسيلهم و زعلوا الناس ، تراضوا و رجعوا لبعض و نشروا صورهم و برضوا زعلوا الناس 🤨 — Abdullah Alabdan♕ (@Al3bdanAlabdan) September 19, 2020

وبدأ خلاف ملكة كابلي وزوجها، حين نشرت رسائل غامضة عبر “سناب شات” حول الخيانة.

ونشرت ملكة كابلي مقطع فيديو وهي تقود سيارتها وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.

كما نشرت ملكة كابلي صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

#ملكه_كابلي

تداول المغردين فيما بينهم أخبار عن انفصال ملكه كايلي عن زوجها الكويتي #احمد_السالم وذلك بعد عدة سنابات من حسابها تلمح فيه بالانفصال. pic.twitter.com/DTXJUhrro3 — وش سالفة الهاشتاق؟🇸🇦 (@Hashtag_Trend1) September 13, 2020

وعلق زوجها أحمد السالم على الجدل الدائر بشأن رسائلها والتي فسرها متابعون على أنها مؤشر لخلافات بينهما وخيانته لها قائلاً: “بس للتوضيح، الموضوع ما فيه خيانة وخرابيط”.

ونشر صورة أخرى له وهو جالس في أحد الأماكن العامة، وكتب عليها معلقًا: “بصراحة ودي أصور وأتكلم عن كل الأفلام والأكشنات اللي قاعدة تصير، بس اعطوني يومين أروّق، وتهدأ الأمور، وكل شيء رح أوضحه”.

وتزوجت ملكة كابلي و أحمد السالم، ولهما طفلة اسمها ”قمر“، وتشكل هي وزوجها ثنائيًا مثيرًا للجدل، خاصة أنهما يشاركان تفاصيل حياتهما الخاصة باستمرار.