“يا دحلان يا جاسوس على راسك راح ندوس”.. “شاهد” كيف فاجأ الفلسطينيون عتال ابن زايد بعدما جهزته أمريكا لقيادتهم

اشعلت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بشان تفكير الولايات المتحدة بتعيين محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب من جرائم فساد والذي يعمل حالياً مستشار لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، زعيماً للفلسطينيين غضباً فلسطينياً واسعاً.

ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، تظاهر مئات الفلسطينيين، في إحدى ضواحي مدينة القدس المحتلة، مرددين هتافات وشعارات ضد دحلان، وذلك بعد يوم من تصريحات فريدمان بشأن جعله زعيماً عليهم.

تظاهرالفلسطينيين احدى ضواحي مدينة القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة ورددوا هتافات ضد دحلان بعد يوم واحد من تصريحات السفير الامريكي ديفيد فريدمان الذي قال ان الادارة الامريكية ترغب بتنصيبه زعيماً للفلسطينيين. pic.twitter.com/jzXiSpU4i6 — SA_thani1985 (@Q_Lfan_2022) September 19, 2020

وردد المتظاهرين شعارات وصفوا فيها محمد دحلان بالجاسوس الذي يعمل لصالح إسرائيل، خاصة وأنه يعتبر مهندس اتفاق العار الذي جرى التوصل إليه بين الإمارات وإسرائيل مؤخراً.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم، تفاعلوا مع المظاهرة التي انطلقت بضواحي القدس، خاصة في ظل اتهامات لابن زايد ودحلان بالسعي لشراء عقارات في القدس لصالح الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

دحلان غبي مثل معزبه #حمود_ريكي

وهل يرضى الشعب الفلسطيني الذي تم قـ تل أبناءه

عشرات السنين

وتد…مير وهدم بيته ، ومع ذلك مازال صامد أمام المحتل

بأن يقبل بخا…ئن وجاسوس للكيان المغتـ صب #محمد_دحلان

أن يكون رئيس للشعب الفلسطيني — SA_thani1985 (@Q_Lfan_2022) September 19, 2020

دحلان مين … هذا منسلخ عن كل ما يمت لفلسطين بصلة كل الفرقاء والخصوم في فلسطين متفقين على رفضه .. حتى القطط والكلاب والجواميس .. كله يوك .. — العضيد الكنعاني (@jopaljo61) September 19, 2020

عباس العن من دحلان وعميل مزدوج وهؤلاء الاثنين هم دمار الفلسطيين وهم اعداء حرية الشعب المقاوم يجب على الشعب الفلسطيني طرد عباس ونظامه العميل — مناضل من بلاد الحرمين (@fn_an1) September 19, 2020

الجدير ذكره، أنه وفي وقت سابق، وجهت لدحلان وابن زايد اتهامات بشأن شراء عقارات بالقدس لبيعها لإسرائيل، وذلك ضمن مساعي الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وطرد أهلها منها، في إطار بناء الهيكل المزعوم وإخفاء معالم المدينة المقدسة.

وفي وقت سابق، كشف السفير الأمريكي لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان ، اليوم الخميس، عن أن الإدارة الأمريكية، تفكر في العتال الفلسطيني محمد دحلان، أن يصبح زعيماً للشعب الفلسطيني، متابعاً بأن بلاده لديها مصلحة في “هندسة” القيادة الفلسطينية.

وبحسب ما قالت صحيفة “يسرائيل” هيوم” نقلاً عن فريدمان، الذي قال إن العالم وصل لبداية نهاية الصراع العربي الإسرائيلي. متابعاً بما نصّه: “لسنا بعيدين عن نهاية الصراع لأن العديد من الدول، ستنضم قريباً للتطبيع، وكسرنا الجليد، وصنعنا السلام مع دولتين مهمتين في المنطقة”.

وتابع السفير الإسرائيلي في حديثه: “الفلسطينيون لا يحصلون على الخدمة الصحيحة من قياداتهم، والذين يعيشون بالضفة الغربية يريدون حياة أفضل، ويجب أن يكون واضحاً لهم أن هذا ممكن، لكن قيادتهم تتمسك بالشكاوى القديمة، التي لا اعتقد أنها ذات صلة”.

وأضاف:” “يجب عليهم الانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، وهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي، وبخصوص خطة الضم أومن أنها ستحدث، ولكن لدينا عقبات بسبب فيروس (كورونا) والصعوبات الدبلوماسية”.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد أنهيتا يوم الثلاثاء الماضي 15 سبتمبر/أيلول 2020، توقيع اتفاقية التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما واعتبرت القيادة الفلسطينية ما قامت به كل من الإمارات والبحرين بمثابة خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

كما وتداولت خلال الأسابيع الماضية عديد من وسائل الإعلام أنباء عن ضلوع محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، في تسهيل الحوار بين كل من الإمارات وإسرائيل، خلال كواليس اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الجانبين.

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