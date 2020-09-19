“شاهد” فتاة الدمام التي جعلت السعوديين يحبسون أنفاسهم بعدما قررت الانتحار من الطابق السابع وهذا ما جرى!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق محاولة انتحار فتاة سعودية في مدينة الدمام أمس الجمعة، في فندق بيريرا حي الشاطئ.

وتظهر الفتاة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تقف على حافة نافذة في الطابق السابع من الفندق، وترتدي عباءتها وتستعد للقفز، قبل أن يأتي رجال الشرطة والدفاع المدني الذين حاولوا إقناعها بالعدول عن ذلك.

ولم تستجب الفتاة لمحاولات الشرطة، فما كان منهم إلا أن قاموا بتشتيت انتباهها برفع أحدهم إلى النافذة عبر رافعة وتحدث معها، بينما تسلل آخر من خلفها واستطاع سحبها إلى الداخل.

#محاولة_انتحار_فتاه_الدمام

فندق بيريرا حي الشاطئ في الدمام محاولة انتحار فتاة pic.twitter.com/CyRXdcDHus — سعود بن سعد أبوثنين (@saudsad1212) September 18, 2020

وتصدر هاشتاج #محاولة_انتحار_فتاه_الدمام، التريند في السعودية، متسائلين عن الأسباب التي قد تدفع بفتاة إلى الانتحار، وأشار بعضهم إلى أن “التخلف” في المجتمع هو السبب والدليل تعليق مُلتقطة الفيديو أثناء التصوير وهي تشتم الفتاة وتدعي أنها لا تصلي.

#محاوله_انتحار_فتاه_الدمام

من عقلية المصوره تعرف مدى تخلف هذا المجتمع الرجعي الجاهلي pic.twitter.com/wiOFZjoLkc — ٰ (@mni__) September 18, 2020

#محاولة_انتحار_فتاه_الدمام المصوره تاركه الحدث كامل ومعلقه على كلمة من قلة الصلاة من قلة الدين! لو الدين يمنع من الانتحار ماشفنا الجهادين واهل الاحزمة الناسفه!

لكن طبيعي الناس هذا وعيهم دام الدكاتره النفسيين المشهورين اغلبهم مطاوعه ومعاتيه يربطون كل شي بالدين! — RASHA (@R_rasha188) September 18, 2020

#محاوله_انتحار_فتاه_الدمام

اللي تصور تسبها وتقول حيوانه وماتصلي ولا تقرا قران ليه انتي تدرين وش فيها وش اللي خلاها تفكر بالانتحار؟! وقبل هذا كله من سمح لك تصورينها!! علمي ولدك كيف يدعي للناس بالشفا والهدايه بدل مايحكم عليهم بسوء وهو مايعرفهم ويتلفظ عليهم و يصورهم ياقدوته! — Nora (@mrs_nora_) September 18, 2020

#محاولة_انتحار_فتاه_الدمام بنت في غرفة فندق تحاول تنتحر.. وش السبب ياترى؟ هل هي عروس؟ هل مسافره مع اهلها؟ هل هي ضحية عنف وأرهاب أسري؟ وش الي يخليها تلبس عبايتها وتوقف على الشباك عشان تنتحر ؟ — RASHA (@R_rasha188) September 18, 2020

عطالة ، مستقبل مظلم ، واقع متهالك #محاوله_انتحار_فتاه_الدمام — العنزي ✨ . (@am8_1999) September 18, 2020

#محاوله_انتحار_فتاه_الدمام

المصورة من الوقاحة الزايدة تقول من قلة الصلاة !! pic.twitter.com/d6OAPxImnW — عبدالله القحطاني 🇸🇦 MBS (@abdullah2030MBS) September 18, 2020

شاهدت مقطع #محاولة_انتحار_فتاه_الدمام والحقيقه التي يتغاضى عنها الكثير دائماً أن البنت مظلومه في مجتمعنا كون أنها أنثى فقط من المهد إلى اللحد ويكاد يكون الجميع ضدها ولا ننسى أن حتى المؤسسات الحكوميه قبل أيام عدلت أنظمتها حتى تحرم المرأة السعوديه من العمل الشريف. — أبو راشد القحطاني (@hrmanahi) September 18, 2020

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية لاحقاً أن الفتاة أُحيلت إلى شرطة شرق الدمام؛ لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات ذات الاختصاص.

الجدير بالذكر أن معدلات الانتحار في السعودية قفزت إلى الضعف خلال 10 سنوات، حيث شهد عام 2010 حوالي 787 حالة انتحار، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

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