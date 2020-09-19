فتاة الدمام
فتاة الدمام
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“شاهد” فتاة الدمام التي جعلت السعوديين يحبسون أنفاسهم بعدما قررت الانتحار من الطابق السابع وهذا ما جرى!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق محاولة سعودية في مدينة أمس الجمعة، في بيريرا حي الشاطئ.

 

وتظهر الفتاة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تقف على حافة نافذة في الطابق السابع من الفندق، وترتدي عباءتها وتستعد للقفز، قبل أن يأتي رجال الشرطة والدفاع المدني الذين حاولوا إقناعها بالعدول عن ذلك.

 

ولم تستجب الفتاة لمحاولات الشرطة، فما كان منهم إلا أن قاموا بتشتيت انتباهها برفع أحدهم إلى النافذة عبر رافعة وتحدث معها، بينما تسلل آخر من خلفها واستطاع سحبها إلى الداخل.

 

وتصدر هاشتاج  #محاولة_انتحار_فتاه_الدمام، التريند في ، متسائلين عن الأسباب التي قد تدفع بفتاة إلى الانتحار، وأشار بعضهم إلى أن “التخلف” في المجتمع هو السبب والدليل تعليق مُلتقطة الفيديو أثناء التصوير وهي تشتم الفتاة وتدعي أنها لا تصلي.

 

وذكرت  صحيفة “اليوم” السعودية لاحقاً أن الفتاة أُحيلت إلى شرطة شرق الدمام؛ لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات ذات الاختصاص.

 

الجدير بالذكر أن معدلات الانتحار في السعودية قفزت إلى الضعف خلال 10 سنوات، حيث شهد عام 2010 حوالي 787 حالة انتحار، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

 

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