“شاهد” عضو مجلس شورى سابق يصدم العُمانيين بكشفه عن راتب واحد من المدراء بشركات الحكومة!

صدم عضو مجلس الشورى العماني الأسبق سلطان العبري المغردين العمانيين بتويتر، حين كشف عن راتب أحد المدراء الخيالي في شركة حكومية، مما أثار حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل.

وقال “العبري” خلال حديث إعلامي له عبر إحدى القنوات العمانية: “الجديد الحين هو التنظيم لجميع الشركات الحكومية، دون تمايز، الحين من المدراء في الشركات الحكومية يستلم 27 ألف ريال عماني خلال شهر”

#عمان_لايف | عضو مجلس الشورى السابق سلطان العبري واحد من المدراء في الشركات الحكومية الآن يستلم " ٢٧ ألف خلال شهر " ألف ومئة ريال في اليوم الواحد ولكن خلال الفترة القادمة الجهاز يقوم بدوره وضبط مثل هذه الأمور" pic.twitter.com/GXr8GaPXAF — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) September 19, 2020

وتابع:”يعني ألف ومئة ريال في اليوم الواحد، ولكن خلال الفترة القادمة الجهاز سيقوم بدوره وضبط مثل هذه الأمور، بتنظيم الكادر العماني، وهذا سيخلق آلاف الوظائف”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث عضو مجلس الشوري العماني الأسبق، معبرين عن صدمتهم واستغرابهم من هذه المرتبات “الخيالية” التي يتم توزيعها على المدراء الحكوميين.

بعدين لما يفتقروا احنا نتحمل أخطاءهم — Samya Al Maali (@SamyaAlMaali) September 19, 2020

وشددوا على أن البلاد بحاجة لأن توزع هذه الأموال بالعدل بين المواطنين، كي تكفل وصول الخير لكل الناس، لا يستفيد منها شريحة دون الأخرى.

معقوله ٢٧ الف وزير ما وصلها 🙄😳 — 💙✿🅗✿❤ (@almashari2020) September 19, 2020

ويشار إلى أن البنك الدولي صنف سلطنة عمان بالرابعة عربياً والـ64 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري على مستوى العالم للعام 2020.

وكان السلطان هيثم بن طارق في بداية حكمه تعهد بتغيير جذري داخل الهيكل الإداري للدولة، وبالفعل أحدث تغيرات جذرية نتج عنها تحولات كبيرة لصالح المواطنين.

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