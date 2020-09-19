سلطان العبري
سلطان العبري
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“شاهد” عضو مجلس شورى سابق يصدم العُمانيين بكشفه عن راتب واحد من المدراء بشركات الحكومة!

كتب وطن
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صدم عضو العماني الأسبق المغردين العمانيين بتويتر، حين كشف عن راتب أحد المدراء الخيالي في شركة حكومية، مما أثار حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل.

 

وقال “العبري” خلال حديث إعلامي له عبر إحدى القنوات العمانية: “الجديد الحين هو التنظيم لجميع الشركات الحكومية، دون تمايز، الحين من المدراء في الشركات الحكومية يستلم 27 ألف عماني خلال شهر”

 

وتابع:”يعني ألف ومئة ريال في اليوم الواحد، ولكن خلال الفترة القادمة الجهاز سيقوم بدوره وضبط مثل هذه الأمور، بتنظيم الكادر العماني، وهذا سيخلق آلاف الوظائف”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث عضو مجلس الشوري العماني الأسبق، معبرين عن صدمتهم واستغرابهم من هذه المرتبات “الخيالية” التي يتم توزيعها على المدراء الحكوميين.

 

وشددوا على أن البلاد بحاجة لأن توزع هذه الأموال بالعدل بين المواطنين، كي تكفل وصول الخير لكل الناس، لا يستفيد منها شريحة دون الأخرى.

 

ويشار إلى أن البنك الدولي صنف سلطنة عمان بالرابعة عربياً والـ64 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري على مستوى العالم للعام 2020.

 

وكان السلطان هيثم بن طارق في بداية حكمه تعهد بتغيير جذري داخل الهيكل الإداري للدولة، وبالفعل أحدث تغيرات جذرية نتج عنها تحولات كبيرة لصالح المواطنين.

 

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