التعليمات جاءت مع الإمارات.. “شاهد” صحيفة سعودية تطبل لـ”سفيه أبوظبي” وتهنئ الإسرائيليين بالسنة العبرية

على خطى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، احتفت جريدة “عرب نيوز” السعودية والتي تصدر باللغة الإنجليزية وتهتم بالشأن السعودي والعربي بالسنة العبرية الجديدة، وذلك من خلال كتابة جملة “سنة جديدة” مكان الصورة الشخصية بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وحسب ما رصدته “وطن”، فإن الجريدة التي تعتبر أكثر شعبية في السعودية وتستهدف بالدرجة الأولى رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين والدبلوماسيين، هنأت الإسرائيليين بالسنة العبرية الجديدة بذات الجملة التي نشرها وزير خارجية الإمارات على صفحته الرسمية أمس.

Tweets by arabnews

وتظهر الصورة والتهنئة في كافة منشورات الجريدة على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، الأمر الذي يعتبر تمهيداً للتطبيع السعودي مع الإمارات خاصة في ظل ما تحمله الجريدة من أهمية سياسية في المملكة.

وفي وقت سابق، هنأ وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد “أبناء عمومته” الإسرائيليين بمناسبة ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية” الذي يصادف اليوم .

وكتب ابن زايد في حسابه الرسمي بـ”تويتر” باللغة العبريّة: “سنة جيدة” .

שנה טובה — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 18, 2020

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والثلاثاء 15 سبتمبر / ايلول، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية قبولها بمرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها خلال رحلاتها الجوية من وإلى الإمارات، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة أن السعودية ستضم إلى قطاع التطبيع مع إسرائيل قريباً.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك