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صفحة الصحيفة السعودية على تويتر
الهدهد

التعليمات جاءت مع الإمارات.. “شاهد” صحيفة سعودية تطبل لـ”سفيه أبوظبي” وتهنئ الإسرائيليين بالسنة العبرية

كتب وطن
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على خطى ، عبدالله بن زايد، احتفت جريدة “ والتي تصدر باللغة الإنجليزية وتهتم بالشأن السعودي والعربي بالسنة العبرية الجديدة، وذلك من خلال كتابة جملة “سنة جديدة” مكان الصورة الشخصية بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وحسب ما رصدته “وطن”، فإن الجريدة التي تعتبر أكثر شعبية في السعودية وتستهدف بالدرجة الأولى رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين والدبلوماسيين، هنأت الإسرائيليين بالسنة العبرية الجديدة بذات الجملة التي نشرها وزير خارجية على صفحته الرسمية أمس.

 

وتظهر الصورة والتهنئة في كافة منشورات الجريدة على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، الأمر الذي يعتبر تمهيداً للتطبيع السعودي مع الإمارات خاصة في ظل ما تحمله الجريدة من أهمية سياسية في المملكة.

 

وفي وقت سابق، هنأ وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد “أبناء عمومته” الإسرائيليين بمناسبة ما يسمى “عيد رأس ” الذي يصادف اليوم .

 

وكتب ابن زايد في حسابه الرسمي بـ”تويتر” باللغة العبريّة: “سنة جيدة” .

 

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

 

والثلاثاء 15 سبتمبر / ايلول، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي مع في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي ، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية قبولها بمرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها خلال رحلاتها الجوية من وإلى الإمارات، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة أن السعودية ستضم إلى قطاع التطبيع مع إسرائيل قريباً.

 

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