“شاهد” بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ في سوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات وهذا هو السبب!!

تحوّل حفل فني للمطرب اللبناني وديع الشيخ في العاصمة السورية دمشق الى معركة بالأسلحة الرشاشة.

وأقام وديع الشيخ حفله في نادي ومسبح “المعلا” في دمشق، لكنّ الحفل شهد إطلاق رصـاص كثيف وقنابل، الأمر الذي أثار حالة رعب وخوف شديدين بين الحضور وهروب معظهم .

وبحسب ما تداولت صفحات موالية للنظام السوريّ فإنه وخلال الحفلة نشب خلاف بين بعض الحاضرين، وتدخلت شركة “الجبل” الأمنية للحماية والمسؤولة عن تأمين الحفل، وقامت الشركة بطرد أحد طرفي الخلاف من الحفل ليقوم المطرود وبعد فترة قصيرة بإحضار مجموعة مسلحة ويدور اشتباك مع عناصر الشركة الأمنية.

وبحسب الصفحات الموالية نتج عن الإشتباكات أضرار مادية فقط، في حينأكد عدد من المتابعين أن عنصراً أمنياً من شركة الجبل قتل خلال الإشتباك .