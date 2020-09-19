حفل وديع الشيخ في دمشق ب سوريا يتحول معركة بالرشاشات
حفل وديع الشيخ في دمشق ب سوريا يتحول معركة بالرشاشات
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“شاهد” بعد رقص مختلط .. حفل وديع الشيخ في سوريا يتحوّل لمعركة بالرشاشات وهذا هو السبب!!

كتب وطن
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تحوّل حفل فني للمطرب اللبناني في العاصمة السورية الى معركة بالأسلحة الرشاشة.

وأقام وديع الشيخ حفله في نادي ومسبح “المعلا” في دمشق، لكنّ الحفل شهد إطلاق رصـاص كثيف وقنابل، الأمر الذي أثار حالة رعب وخوف شديدين بين الحضور وهروب معظهم .

وبحسب ما تداولت صفحات موالية للنظام السوريّ فإنه وخلال الحفلة نشب خلاف بين بعض الحاضرين، وتدخلت شركة “الجبل” الأمنية للحماية والمسؤولة عن تأمين الحفل، وقامت الشركة بطرد أحد طرفي الخلاف من الحفل ليقوم المطرود وبعد فترة قصيرة بإحضار مجموعة مسلحة ويدور مع عناصر الشركة الأمنية.

وبحسب الصفحات الموالية نتج عن الإشتباكات أضرار مادية فقط، في حينأكد عدد من المتابعين أن عنصراً أمنياً من شركة الجبل قتل خلال الإشتباك .

 

 

 

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