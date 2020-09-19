الحشيش الحلال
الحشيش الحلال
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ابن سلمان يريد ضبط مزاج السعوديين.. “شاهد” الحشيش الحلال وصل الأسواق السعودية وأسعاره مغرية!

كتب وطن
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رصد مجموعة شبان سعوديون ، مشروباً غريباً في أحد المحلات التجارية جعلهم يشعرون بالصدمة، وتبين لاحقاً أنه “حشيش”.

 

ويظهر في الفيديو المتداول عبر “تيك توك”، الشبان وهم يقرأون على العبوة الخضراء كلمة Cannabis بالإنجليزي والتي تعني “القنب الهندي” – نوع من أنواع الحشيش،-  فيشعرون بالذهول.

ويقول أحدهم بالفيديو: “حشيش  إيوة حشيش، مشروب حشيش والله”، ثم يُلاحظ أنه كُتب عليه كلمة “حلال”، فيرد صديقه: “هذا من نوع ماشاء الله”، ويدخلون في نوبة ضحك ساخرة مما آلت إليه بلادهم.

وكُتب تعليقاً ساخراً على الفيديو: “الحشيش الحلال وصل ، الله يجزاهم الخير”.

وأثار المقطع سخرية المغردين الذين افترضوا أن الحشيش، الحلال هدية من ، لتضبيط مزاج الشعب للتطبيع معهم، وتخوف آخرون من تحليل أمور أخرى حرمها الشرع الإسلامي مثل لحم الخنزير.

يذكر أن دراسة قامت بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية أشارت إلى أن 70% من مدمني “الحشيش” اكتشفوه في المدارس بمختلف مراحلها.

ويؤكد تقرير دولي صادر عن منظمة الصحة العالمية، الاستخدام المرتفع للحشيش المخدر بين العمالة الأجنبية في دول العربي.

وفي سنة 2007 أشارت مجموعة من التقارير إلى أن الحشيش ، بيعت بمبلغ 2130 دولار للكيلوغرام الواحد في السعودية بشكل سري جدا للغاية، ويتم تهريبه بحراً من باكستان، ولا يزال أمر غير قانوني لا من ناحية استهلاكه ولا من ناحية التجارة فيه أو محاولة ترويجه.

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