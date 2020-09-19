رصد مجموعة شبان سعوديون ، مشروباً غريباً في أحد المحلات التجارية جعلهم يشعرون بالصدمة، وتبين لاحقاً أنه “حشيش”.

ويظهر في الفيديو المتداول عبر “تيك توك”، الشبان وهم يقرأون على العبوة الخضراء كلمة Cannabis بالإنجليزي والتي تعني “القنب الهندي” – نوع من أنواع الحشيش،- فيشعرون بالذهول.

ويقول أحدهم بالفيديو: “حشيش إيوة حشيش، مشروب حشيش والله”، ثم يُلاحظ أنه كُتب عليه كلمة “حلال”، فيرد صديقه: “هذا من نوع الحشيش الحلال ماشاء الله”، ويدخلون في نوبة ضحك ساخرة مما آلت إليه بلادهم.

حشيس حلال عند الأخوة في شي من الدول تحليل ما حرم الله فكيف سيلاقون ربهم شوف الأية ٣٧ من سورة التوبة pic.twitter.com/bXjYmWJQxV — راعي الكهف الحمراء (@64kaf) September 19, 2020

وكُتب تعليقاً ساخراً على الفيديو: “الحشيش الحلال وصل السعودية، الله يجزاهم الخير”.

وأثار المقطع سخرية المغردين الذين افترضوا أن الحشيش، الحلال هدية من إسرائيل، لتضبيط مزاج الشعب للتطبيع معهم، وتخوف آخرون من تحليل أمور أخرى حرمها الشرع الإسلامي مثل لحم الخنزير.

هدية من اسرائيل،، — ابو محمد (@mnalarabi) September 20, 2020

يضبط مزاج الشعب للتطبيع،، — ابو محمد (@mnalarabi) September 20, 2020

باين عليه يريد يحللهم كل شي — راعي الكهف الحمراء (@64kaf) September 20, 2020

بعد أيام يطلع واحد يقول لحم الخنزير حلال، اللهم بحسن الخاتمة — MAZIN❤️ (@ngGzSXkMLe7zXGQ) September 19, 2020

يذكر أن دراسة قامت بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية أشارت إلى أن 70% من مدمني “الحشيش” اكتشفوه في المدارس بمختلف مراحلها.

ويؤكد تقرير دولي صادر عن منظمة الصحة العالمية، الاستخدام المرتفع للحشيش المخدر بين العمالة الأجنبية في دول الخليج العربي.

وفي سنة 2007 أشارت مجموعة من التقارير إلى أن الحشيش ، بيعت بمبلغ 2130 دولار للكيلوغرام الواحد في السعودية بشكل سري جدا للغاية، ويتم تهريبه بحراً من باكستان، ولا يزال أمر غير قانوني لا من ناحية استهلاكه ولا من ناحية التجارة فيه أو محاولة ترويجه.

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