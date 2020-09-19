رد الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان، على الإعلامي المصري المقرب من النظام احمد موسى ، والذي ادعى وجود مكتب للموساد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة وحدد عنوانه.

ونشر “ريان” عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو للإعلامي المصري احمد موسى رصدته “وطن”، قال فيه متحدياً ريان والإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس، ما نصه: “بعتولي عنوان مكتب الموساد الإسرائيلي بالدوحة، انا عايز جمال ريان يعمل تقرير من هناك، يروح يعمل تقرير حول خطورة مكتب الموساد الموجود بقطر”

لا يوجد مكتب اسرائيلي في الدوحة ، أغلق منذ سنيين طويلة ، الموساد عندك في مدينة الانتاج الاعلامي في القاهرة ، وهو من يبصق في فمك يوميا لشتم قطر ، يا خسارتك يا مصر !!! كيف تحولت من رائدة الاعلام العربي الى اعلام كيد النساء ، قالوا له قال #مصر pic.twitter.com/hdERpl4JDn — جمال ريان (@jamalrayyan) September 19, 2020

وتابع هذيانه الذي تسبب في سخرية واسعة منه:”جمال انا حقلك العنوان بس عايزك تبقى راجل، أو غادة، انزلي اعملي تقرير حول مكتب المساد عندك في برج الكورنيش منطقة الدفنة”.

ليرد عليه جمال ريان فاضحا كذبه: “لا يوجد مكتب إسرائيلي في الدوحة أغلق منذ سنيين طويلة، الموساد عندك في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة”

“شاهد” المُطبل احمد موسى يهدد بتصفية الاعلامي جمال ريان جسدياً ويقسم بالله ثلاث مرات!

وتابع في هجوم حاد على إعلامي النظام المقرب من السيسي:”وهو من يبصق في فمك يوميا لشتم قطر ، يا خسارتك يا مصر !!! كيف تحولت من رائدة الإعلام العربي إلى إعلام كيد النساء”.

ونشر ريان في تغريدة أخرى صورة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وعلق عليها: “عبد الفتاح السيسي، ممثل الموساد في مصر”.

عبد الفتاح السيسي ، ممثل الموساد الاسرائيلي في #مصر pic.twitter.com/VUoC5eM5Nz — جمال ريان (@jamalrayyan) September 19, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدات الإعلامي جمال ريان. مهاجمين احمد موسى ومعبرين عن استنكارهم لكونه إعلامي بالأساس: “منذ متى وهو يصح تسميته بالإعلامي”. على حد قولهم.

ماله داعي استاذ جمال توضح هذا الشخص الكل يعرف انه كذاب واكثر مايعرفه اهل مصر — S.qtr (@sms41012428) September 19, 2020

هذا الصرصور المسمى بالخطأ صحفيا لا ينفك عن التطبيل لسيده قاتل المصريين!!!!!!!!!!!!!! — Zahra (@Zahra93043189) September 19, 2020

لا يكره الحق إلا مدمن الباطل

وأيش جابه هذا الصهيونجي يعكر مزاجنا — الحمد لله دائما وابدا (@7rO2rC6HRkd3CBH) September 19, 2020

ويستمر الإعلامي المصري احمد موسى بكيل الاتهامات والعداء المستمر للعاملين في قناة الجزيرة القطرية، وليس هو وحده. إنما كل الأبواق الإعلامية المصرية المدعومة من النظام السياسي القائم. والتي تتلقى تعليماتها من ضابط مخابرات يعمم عليهم المواضيع التي يجب الحديث فيها قبل كل حلقة. وفي كل موسم.

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