صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“جرائمه لا يجرؤ دكتاتور كوريا على تنفيذها”.. “شاهد” إماراتي ينفجر في وجه ابن زايد “المريض النفسي” ويدعو لإزاحته عن الحكم

كتب وطن
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شن مواطن إماراتي، هجوماً على ولي عهد أبو ظبي ، داعياً إلى إزاحته عن الحكم جراء ممارساته غير الانسانية وجرائمه التي تجاوزت حدود .

 

وقال المواطن الإماراتي وفق مقطع فيديو نشره المعارض عثمان المرزوقي، رصدته “وطن”، إن محمد بن زايد يعاني من مرض نفسي وأخلاقي خاصة في ظل جرائمه التي تجاوزت حدود الإمارات.

 

وأضاف المواطن الإماراتي: “أصبح محمد بن زايد يشكل تهديد حقيقي على البشرية جمعاء، هو أخطر إرهابي ومجرم حرب في العالم، وحتى ديكتاتور لا يجرؤ على ارتكاب الجرائم التي يرتكبها محمد بن زايد، داخل الإمارات وخارجها”

 

وسرد عدداً من جرائم ابن زايد، قائلاً: “من تعذيب وإرهاب المجتمع الإماراتي إلى قتل الأطفال والأبرياء في اليمن وليبيا ومصر ونشر الفوضى والفساد والإرهاب بالدول العربية نكاية بالثورات العربية، فهو يكره أي شيء له علاقة بالحرية وينظر لهذه الحقوق انها تهديد مباشر لنظامه”.

 

وأضاف: “لابد من إزاحة هذه المجنون ومسؤولية ازاحته تقع على عاتق أفراد أسرة آل نهيان في ونصيحتي لهذه العائلة تذكر فضل الشعب عليهم وأنهم بدونه لا شيء، فمحمد بن زايد مزور لولاية العهد، أقول لهم انقذوا أنفسكم، وزيحوا هذا المجنون وسلموه للشعب وتذكروا نهايات زعماء غيره”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو ورسالة المواطن الإماراتي، معتبرين أن جميع آل نهيان والأسرة الحاكمة في الإمارات مجرمين.

 

الجدير ذكره، أن النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد يواجه اتهامات خطيرة بشان الانتهاكات التي يتعرض لها الإماراتيون المعارضين لنظامه، إلى جانب اشعاله للحروب والفتن في الدول العربية ومساعيه لإسقاط الأنظمة المناهضة لسياساته.

 

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