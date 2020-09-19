“جرائمه لا يجرؤ دكتاتور كوريا على تنفيذها”.. “شاهد” إماراتي ينفجر في وجه ابن زايد “المريض النفسي” ويدعو لإزاحته عن الحكم

شن مواطن إماراتي، هجوماً على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، داعياً الأسرة الحاكمة إلى إزاحته عن الحكم جراء ممارساته غير الانسانية وجرائمه التي تجاوزت حدود الإمارات.

وقال المواطن الإماراتي وفق مقطع فيديو نشره المعارض عثمان المرزوقي، رصدته “وطن”، إن محمد بن زايد يعاني من مرض نفسي وأخلاقي خاصة في ظل جرائمه التي تجاوزت حدود الإمارات.

وأضاف المواطن الإماراتي: “أصبح محمد بن زايد يشكل تهديد حقيقي على البشرية جمعاء، هو أخطر إرهابي ومجرم حرب في العالم، وحتى ديكتاتور كوريا الشمالية لا يجرؤ على ارتكاب الجرائم التي يرتكبها محمد بن زايد، داخل الإمارات وخارجها”

وسرد عدداً من جرائم ابن زايد، قائلاً: “من تعذيب وإرهاب المجتمع الإماراتي إلى قتل الأطفال والأبرياء في اليمن وليبيا ومصر ونشر الفوضى والفساد والإرهاب بالدول العربية نكاية بالثورات العربية، فهو يكره أي شيء له علاقة بالحرية وينظر لهذه الحقوق انها تهديد مباشر لنظامه”.

وأضاف: “لابد من إزاحة هذه المجنون ومسؤولية ازاحته تقع على عاتق أفراد أسرة آل نهيان في أبوظبي ونصيحتي لهذه العائلة تذكر فضل الشعب عليهم وأنهم بدونه لا شيء، فمحمد بن زايد مزور لولاية العهد، أقول لهم انقذوا أنفسكم، وزيحوا هذا المجنون وسلموه للشعب وتذكروا نهايات زعماء غيره”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو ورسالة المواطن الإماراتي، معتبرين أن جميع آل نهيان والأسرة الحاكمة في الإمارات مجرمين.

كل بن زايد النهيان مجرمين بدون استثناء المفروض ازاحة العائله كلها من جذورها اتمني الشعب الاماراتي والسعودي ازاحة بنسعود والنهيان من الحكم لانهم مجرمين وظالمين 3 مجانين يحكمو الشعوب ودمروها اشد تدمير الدب الداشر و شيطان العرب وترامب المعتوه — 🇹🇷🇹🇷🇹🇷ارطغرل🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🕋🇹 (@Ertugrul9090) September 19, 2020

كلهم مجرمين — محسن حسن //اصلي عربي (@g8Ys83Ra9nbYZrt) September 19, 2020

التغيير من الداخل — البحار (@faOZboDgTx0whiS) September 19, 2020

🙄🙄🙄🙄 — ليلى خالد (@lailakhaled56) September 19, 2020

الجدير ذكره، أن النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد يواجه اتهامات خطيرة بشان الانتهاكات التي يتعرض لها الإماراتيون المعارضين لنظامه، إلى جانب اشعاله للحروب والفتن في الدول العربية ومساعيه لإسقاط الأنظمة المناهضة لسياساته.

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