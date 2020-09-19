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“شاهد” إماراتي يفاجئ الإسرائيليين “بصهيونيته” وأفيخاي أدرعي مبهور بما فعله:”كأننا نعيش في حلم”

كتب وطن
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بارك المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قيام مواطن إماراتي بعزف نشيد الاحتلال الوطني “هتكفا” ، على ، خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، ثمن فيها خطوة العازف الإماراتي لنشيد بلاده الوطني على العود.

 

وعلق أدرعي على المقطع بعد أن نشره بالقول: “فيديو أكثر من رائع نشره مواطن إماراتي وهو يعزف نشيدنا الوطني “” (الأمل) على العود. هذه هي رياح السلام”.

 

 

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدته: ” “مشهد كان حلما في الماضي وأصبح واقعا نعيشه في منطقتنا هذه الأيام”.

 

وانتهت الثلاثاء الماضي 15 سبتمبر/أيلول، كل من والبحرين من توقيع اتفاقيات والسلام مع الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة الإماراتية والبحرينية بمثابة طعنة في ظهر الشعب الفلسطينية، وخيانة تاريخية للدين والمسجد الأقصى، مسرى النبي محمد.

 

وطالبت القيادة الفلسطينية من الإمارات والبحرين بضرورة التراجع عن مثل تلك الخطوة لما لها من تأثيرات سلبية تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة.

 

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