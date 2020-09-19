“شاهد” إماراتي يفاجئ الإسرائيليين “بصهيونيته” وأفيخاي أدرعي مبهور بما فعله:”كأننا نعيش في حلم”

بارك المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قيام مواطن إماراتي بعزف نشيد الاحتلال الوطني “هتكفا” الأمل، على العود، خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، ثمن فيها خطوة العازف الإماراتي لنشيد بلاده الوطني على العود.

وعلق أدرعي على المقطع بعد أن نشره بالقول: “فيديو أكثر من رائع نشره مواطن إماراتي وهو يعزف نشيدنا الوطني “هتيكفا” (الأمل) على العود. هذه هي رياح السلام”.

فيديو أكثر من رائع نشره مواطن إماراتي وهو يعزف نشيدنا الوطني "هتيكفا" (الأمل) على العود. هذه هي رياح السلام. مشهد كان حلمًا في الماضي وأصبح واقعًا نعيشه في منطقتنا هذه الأيام. pic.twitter.com/YpWA3e4Yd9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2020

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدته: ” “مشهد كان حلما في الماضي وأصبح واقعا نعيشه في منطقتنا هذه الأيام”.

وانتهت الثلاثاء الماضي 15 سبتمبر/أيلول، كل من الإمارات والبحرين من توقيع اتفاقيات التطبيع والسلام مع الكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة الإماراتية والبحرينية بمثابة طعنة في ظهر الشعب الفلسطينية، وخيانة تاريخية للدين والمسجد الأقصى، مسرى النبي محمد.

وطالبت القيادة الفلسطينية من الإمارات والبحرين بضرورة التراجع عن مثل تلك الخطوة لما لها من تأثيرات سلبية تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة.

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