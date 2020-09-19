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“شاهد” أحمد موسى يحدد عنوان مكتب للموساد بالدوحة ويتحدى جمال ريان وغادة عويس بهذا الأمر ومذيع “الجزيرة” يرد

كتب وطن
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رد الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة القطرية ، على الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى، والذي ادعى وجود مكتب للموساد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة وحدد عنوانه.

 

ونشر “ريان” عبر حسابه الرسمي بتويتر مقطع فيديو للإعلامي المصري أحمد موسى رصدته “وطن”، قال فيه متحدياً ريان والإعلامية بقناة الجزيرة ، ما نصه: “بعتولي عنوان مكتب الإسرائيلي بالدوحة، انا عايز جمال ريان يعمل تقرير من هناك، يروح يعمل تقرير حول خطورة مكتب الموجود بقطر”

 

 

وتابع هذيانه الذي تسبب في سخرية واسعة منه:”جمال انا حقلك العنوان بس عايزك تبقى راجل، أو غادة، انزلي اعملي تقرير حول مكتب المساد عندك في برج الكورنيش منطقة الدفنة”.

 

ليرد عليه جمال ريان فاضحا كذبه: “لا يوجد مكتب إسرائيلي في الدوحة أغلق منذ سنيين طويلة، الموساد عندك في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة”

 

وتابع في هجوم حاد على إعلامي النظام المقرب من السيسي:”وهو من يبصق في فمك يوميا لشتم قطر ، يا خسارتك يا مصر !!! كيف تحولت من رائدة الإعلام العربي إلى إعلام كيد النساء”.

 

ونشر ريان في تغريدة أخرى صورة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وهو يصافح رئيس حكومة الاحتلال ، وعلق عليها: “عبد الفتاح السيسي، ممثل الموساد في مصر”.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدات الإعلامي جمال ريان، مهاجمين أحمد موسى ومعبرين عن استنكارهم لكونه إعلامي بالأساس: “منذ متى وهو يصح تسميته بالإعلامي”، على حد قولهم.

 

 

 

 

ويستمر الإعلامي المصري بكيل الاتهامات والعداء المستمر للعاملين في قناة الجزيرة القطرية، وليس هو وحده، إنما كل الأبواق الإعلامية المصرية المدعومة من النظام السياسي القائم، والتي تتلقى تعليماتها من ضابط مخابرات يعمم عليهم المواضيع التي يجب الحديث فيها قبل كل حلقة، وفي كل موسم.

 

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