“سمكة أم عضو ذكري”؟.. “شاهد” تماثيل ضخمة بميدان عام في المغرب تثير موجة جدل واسعة وهذا ما حدث

تسببت تماثيل لأسماك على مفترق أحد الطرق في مدينة “المهدية” في دولة المغرب، بموجة من الجدل بين المواطنين بسبب أن شكل هذه الأسماك تشبه “العضو الذكري”.

وتفاعل المواطنون المغاربة مع صورة التماثيل التي تم وضعها في أحد شوارع المهدية، وسط حالة من الانتقاد من جهة، والسخرية من جهة أخرى، حول التماثيل التي كلفت آلاف الدولارات، لتخرج بالنهاية بهذا الشكل.

موجة غضب في مدينة المهدية بالمغرب بعد أن وضعت السلطات تماثيل لأسماك تم تشبيهها بالعضو الذكري وسط الشوارع السكنية! أحد السكان المحليين: "كان على الحكومة أن تنفق الأموال على الإصلاحات المطلوبة، ولكن كل ما يهمهم هو إنفاق أموال الدولة على تمثال قضيب!". pic.twitter.com/oJzEadmYd4 — Screen Mix (@ScreenMix) September 19, 2020

ونشرت صفحة “سكرين ميكس” الخبر وعلقت عليه بالقول: “موجة غضب في مدينة المهدية بالمغرب بعد أن وضعت السلطات تماثيل لأسماك تم تشبيهها بالعضو الذكري وسط الشوارع السكنية!”

ونقلت الصفحة تعليق أحد السكان المحليين على هذا المشهد حيث قال: “كان على الحكومة أن تنفق الأموال على الإصلاحات المطلوبة، ولكن كل ما يهمهم هو إنفاق أموال الدولة على تمثال قضيب!”.

وعلق العديد من المتفاعلين عبر تويتر، على خبر التماثيل الذي قامت بنشره إحدى الوكالات، مطلقين عبارات ساخرة من تلك التماثيل ومن الفريق الهندسي القائم عليها.

المصصم كان عنده فكره بس شكلها هجت — No (@ii_ss18) September 19, 2020

فيما أكد أحد المغردين بصورة قام بنشرها، أن السلطات المغربية استجابت لدعوات المواطنين وباشرت بهدم التماثيل.

تمت الاستجابة و خصوا الميدان pic.twitter.com/guslD1pMoN — محمالكَّني مؤقتاً (@Mo7aMakany2) September 19, 2020

فيما قالت مغردة أخرى: “الله يا زمن صرنا ضحكة للرايح والجاي بسبب حكومتنا”.

الله يا زمن صرنا ضحكة للرايح و الجاي بسبب حكومتنا😣😣😣😣😣😣 — تايلين💕 (@7Taehyungslover) September 19, 2020

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