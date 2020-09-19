تمثايل اسماك
تمثايل اسماك
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“سمكة أم عضو ذكري”؟.. “شاهد” تماثيل ضخمة بميدان عام في المغرب تثير موجة جدل واسعة وهذا ما حدث

كتب وطن
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تسببت تماثيل لأسماك على مفترق أحد الطرق في مدينة “المهدية” في دولة ، بموجة من الجدل بين المواطنين بسبب أن شكل هذه الأسماك تشبه “العضو الذكري”.

 

وتفاعل المواطنون المغاربة مع صورة التماثيل التي تم وضعها في أحد شوارع المهدية، وسط حالة من الانتقاد من جهة، والسخرية من جهة أخرى، حول التماثيل التي كلفت آلاف الدولارات، لتخرج بالنهاية بهذا الشكل.

 

ونشرت صفحة “سكرين ميكس” الخبر وعلقت عليه بالقول: “موجة غضب في مدينة المهدية بالمغرب بعد أن وضعت السلطات تماثيل لأسماك تم تشبيهها بالعضو الذكري وسط الشوارع السكنية!”

 

ونقلت الصفحة تعليق أحد السكان المحليين على هذا المشهد حيث قال: “كان على الحكومة أن تنفق الأموال على الإصلاحات المطلوبة، ولكن كل ما يهمهم هو إنفاق أموال الدولة على تمثال قضيب!”.

 

وعلق العديد من المتفاعلين عبر تويتر، على خبر التماثيل الذي قامت بنشره إحدى الوكالات، مطلقين عبارات ساخرة من تلك التماثيل ومن الفريق الهندسي القائم عليها.

 

 

 

فيما أكد أحد المغردين بصورة قام بنشرها، أن السلطات المغربية استجابت لدعوات المواطنين وباشرت بهدم التماثيل.

 

 

فيما قالت مغردة أخرى: “الله يا زمن صرنا ضحكة للرايح والجاي بسبب حكومتنا”.

 

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