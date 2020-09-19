اغتصاب - تعبيرية
اغتصاب - تعبيرية
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“سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين مما شاهدوه!

كتب وطن
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فجّرت واقعة غريبة “بطلتها” امرأة، وضحيّتها “” غضباً واسعاً في .

وعبر هاشتاغ “” انتشر مقطع يوثق الحادثة، ويظهر مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة بين قدميها .

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة التي اتهموها باستخدام طفل لتفريغ شهوتها .

وعلى إثر تداول المقطع وموجة الغضب إزاءه، قال “مركز بلاغات العنف الأسري” انه تم رصد الحالة  وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

 

 

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