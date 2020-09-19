“سعودية تغتصب طفلاً” وتوثّق الجريمة بالفيديو .. مقطع فجّر غضباً واسعاً بين السعوديين مما شاهدوه!

فجّرت واقعة تحرش غريبة “بطلتها” امرأة، وضحيّتها “طفل” غضباً واسعاً في السعودية .

وعبر هاشتاغ “#مغتصبه_الطفل” انتشر مقطع يوثق الحادثة، ويظهر مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة بين قدميها .

#مغتصبه_الطفل رواج فيديو لفتاة تتحرش بطفل، ومطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها. pic.twitter.com/LcPc1PjA60 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 19, 2020

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة التي اتهموها باستخدام طفل لتفريغ شهوتها .

لحد يبرر للأشكال ذي المغتصب/ه المتحرش/ه كلهم لازم يتعاقبوا على فعلهم الشنيع والي يبرر للأشكال ذي فهو مثلهم . وان شاء الله يقبضوا عليها واتمنى لها اشد عقاب.#مغتصبه_الطفل — ملكة لورين♀ (@lya_416) September 19, 2020

#مغتصبه_الطفل حسبي الله ونعم الوكيل

طفل يا عدوه الله طفل يا يهوديه

طفل الله ياخذك طفل الله يكشف سترك — ⤵هـــــيفاء الشــمري ⁦⁦ 🇹🇷 (@xh88888) September 19, 2020

حسبي الله عليها الله يحرقها مالقت غير الطفل بريئ تستخدمه لي وسيلتها وغايتها المريضه لابد من معاقبتها وقتله طفوله وتفكير هالزمن للاسف صار كله جنس الله ياخذ هالنوعيه ويفكنا منهم ونرتاح من شرهم ول احقر انو يشهر ويصور هو مبسوط بالمعصيه والوساخه تف عليهم اخس ماخلق ربي #مغتصبه_الطفل — ♥️🙇🏻‍♀️ (@joj19852092) September 19, 2020

ليش يصنعون السيوف اذا مايقصون ارقاب المخلوقات البشعه اللا انسانيه اللي تعث في الارض فساداً ؟! #مغتصبه_الطفل — 369 (@a________21) September 19, 2020

وعلى إثر تداول المقطع وموجة الغضب إزاءه، قال “مركز بلاغات العنف الأسري” انه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.