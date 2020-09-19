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“#بينا_وبينكم_يوم20”.. “شاهد” السيسي جن جنونه فاعتقل المئات بعدما خرجوا مطالبين برحيله وهذا ما جرى بالسويس

كتب وطن
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كشفت قناة (الجزيرة) القطرية، تفاصيل حملة اعتقالات شنها الأمن المصري في منطقة عرب المعمل بالسويس، وذلك بعد تنظيم مسيرات مناهضة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي وترديدهم شعارات مناوئة له.

 

حملة الاعتقالات جاءت بعد انتشار مقطع فيديو، رصدته “وطن”، قال ناشطون إنه للوقفة الاحتجاجية التي قام بها مناوئون للرئيس بمنطقة عرب المعمل عددهم محدود، وظهرت في الفيديو وجوه الناشطين وهم يهتفون.

 

بدورها، قالت قناة مكملين المعارضة للنظام المصري وتُبث من الخارج، إن المحتجين نظموا الفعالية عقب صلاة الجمعة وتوعدوا بالخروج يوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول في تظاهرة دعا لها ناشطون ومعارضون للسيسي يغردون تحت هاشتاغ #بينا_وبينكم_يوم20 ومن بينهم .

 

وكتب المحامي محمود رفعت، في تغريدة له، رصدتها “وطن”، أن “المظاهرات التي شهدتها مدينة اليوم رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة”.

 

أضاف رفعت: “السيسي لا يخاف أحداً بكافة قدر أهل السويس؛ لعلمه بأنهم أهل عزم، لو خرجوا فلن يعودوا وستشتعل باقي محافظات .. وتقدير الموقف أن الجيش الثالث الميداني لو نزل فسيتصدى للشرطة وليس للأهالي”.

 

في وقت سابق من الجمعة، سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، قبل يومين على تظاهرات محتملة دعا لها المقاول المصري المعارض محمد علي؛ احتجاجاً على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شُيِّدت دون تراخيص.

 

محمد علي دعا من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات دعا إليها في التوقيت نفسه، العام الماضي.

 

وقال في تصريحات، إنه يراهن على استجابة الشعب للتظاهرات هذا العام؛ نظراً إلى عدة أزمات، أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وعادةً لا تعقّب السلطات على تلك الدعوات الاحتجاجية، غير أن السيسي لمّح عن الدعوات الأخيرة في عدة مناسبات، مؤكداً قوة الدولة وأجهزتها الأمنية.

 

ويرى موالون للنظام أن الأوضاع بالبلاد مستقرة في ظل تحسُّن نسبي للاقتصاد، معتبرين أن معارضي الخارج لا يمثلون الشعب.

 

 

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