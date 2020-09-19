بيان قطري أمريكي بشأن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية.. وهذا ما قالته واشنطن عن موقف قطر من التطبيع

أكدت قطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك بين البلدين، ضرورة إعادة الوحدة لمجلس التعاون الخليجي وإنهاء حصار الدوحة الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ أربع سنوات دون أسباب حقيقية.

وقال البيان المشترك، الذي صدر عن وزارتي الخارجية القطرية والأمريكية، إن واشنطن والدوحة بحثتا في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الأزمة الخليجية بين قطر ودول أخرى في المنطقة، مؤكدتان قلقهما إزاء العواقب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضارة للأزمة الخليجية على المنطقة.

وأوضح البيان، أن الدوحة وواشنطن أكدتا على دعمهما المستمر لمجلس تعاون خليجي قوي وموحد، يركز جهوده على ضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع في المنطقة والتصدي للتهديدات الإقليمية، مشيراً إلى أن قطر شكرت الولايات المتحدة على دعم جهود الوساطة الكويتية “على أساس احترام سيادة واستقلال دولة قطر”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن مساع أمريكي لفرض حل للأزمة الخليجية التي تسبب بها حصار قطر عام 2017، وسط أنباء عن فرض الولايات المتحدة قراراً على السعودية والإمارات بالعمل على حل الأزمة بالقريب العاجل.

وحسب الترجيحات الإعلامية فإنه من المتوقع أن تشهد الأزمة الخليجية انفراجة قريبة قد تكون قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، والتي يتنافس فيها دونالد ترامب وجون بادين على منصب الرئاسة.

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وفي سياق ذي صلة، قال تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج، إن واشنطن أجرت الكثير من المشاورات بشأن الحصار المؤسف على قطر منذ بدايته في حزيران/يونيو 2017.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “هذه المشاورات كانت على مستوى وزير الخارجية أو أنا بنفسي أو الجنرال زيني أو مؤخرا مع رحلة جاريد كوشنر إلى المنطقة، وراجعنا دراسات كثيرة ودرسنا الكثير من الأفكار المختلفة، وحرصنا في الآونة الأخيرة على تحقيق فتح المجال الجوي للطائرات حتى لا تضطر إلى التحليق فوق إيران، لأن التحليق فوق إيران يجلب الأموال إلى الخزائن الإيرانية”.

وتابع المسؤول الأمريكي: “على الرغم من أن الأمر لن يستغرق مجرد أسابيع، ما زلنا مكرسين لحل الخلاف، نحن على اتصال مع كافة الأطراف بشكل مكثف، وفي حال تمكنت دول خليجية من التطبيع مع إسرائيل، فيجب أن تتمكن الدول العربية من التطبيع فيما بينها”.

تنازلات دول الحصار

وأكمل المسؤول الأمريكي: “لن نتمكن من فرض حل على الأطراف الخليجية، ويجب أن تقدم الدول الأربعة المعنية وقطر بعض التنازلات والعمل معا بشكل خاص، ونحن نقدر وساطة الكويت التي لا تزال نشطة جداً ونحن ممتنون جداً لذلك وللدور الذي لعبته”.

واستدرك: “لكن في النهاية، سيتعين على هذه الدول أن تجتمع وتتحدث وتسوي الخلافات”.

التطبيع القطري مع إسرائيل

وفيما يتعلق في إمكانية التوصل لاتفاق تطبيع بين قطر وإسرائيل، قال لندركينغ: “أعتقد أن ردة فعل قطر كما رأيتم في تعليقاتها العلنية تمثلت بالتأكيد على الصعوبات أو التحديات الناتجة عن التطبيع مع إسرائيل بالنظر إلى وضع المسألة الفلسطينية”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “رأينا طبعا ردة فعل الفلسطينيين على جهود التطبيع. نأمل أن يعتبر الفلسطينيون ما يحصل فرصة ويعملوا معنا من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات بدلا من أن تثبط عزيمتهم ويفقدوا الأمل”.

وتابع: “هذا هو هدفنا إلى حد كبير وكذا كان القصد من الكشف عن رؤية السلام العام الماضي ولا يزال ذلك يمثل أولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ونحن نتفهم ردة فعل قطر وقد جاءت مماثلة لردود فعل دول عدة”.

الجدير ذكره، ان قطر أكدت في تصريحات رسمية أن تطبيعها مع إسرائيل مرهون بمبادرة السلام العربية وبحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، فيما تواصل الدوحة تقديم خدماتها الإغاثية للفلسطينيين وقطاع غزة بشكل خاص.

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