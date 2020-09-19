بعد وسام الاستحقاق العسكري.. هل تطبع الكويت مع إسرائيل ويا “دار ما دخلك شر” كما روج صحفي إسرائيلي

تسعى كلاً من إسرائيل وأمريكا إلى جر الكويت للتطبيع مع إسرائيل واللحاق بركب الإمارات والبحرين وتوقيع اتفاقية عار عربية جديدة، خاصة بعد المواقف المشرفة للكويت والتي أكدت فيها أنها ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل وشرطها حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي إطار الترويج للتطبيع الكويتي وسعياً للتشكيك بالموقف الرسمي المعلن عنه سابقاً، نشر الإعلامي الإسرائيلي شمعون آران، تغريدة خبيثة، زعم فيها أن الكويت ستكون من الدول التي ستطبع مع إسرائيل، مستغلاً منح الرئيس الأمريكي وسام الاستحقاق العسكري لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مراسم أقيمت بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

تغريدة خبيثة

وقال شمعون آران، في التغريدة التي رصدتها “وطن”: “احتمال تطبيع الكويت علاقاتها مع إسرائيل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بعد لقائه #ناصر_صباح_الأحمد_الجابر نجل أمير الكويت، إنه يعتقد أن الكويت ستنضم إلى #التطبيع مع #اسرائيل قريبا جداً”.

⁦🇰🇼⁩⁦🇮🇱⁩#الكويت كانت من أشدّ المعارضين للتطبيع مع #إسرائيل واكدت انها ستكون آخر دولة للقيام بهذه الخطوة.

وهل ستكون هناك مفاجأة ؟ ألرئيس ترامب يقول بعد لقاء نجل امير الكويت إن هناك ما بين ٧-٨ دولا قد تحذو حذو دولة #الامارات 🇦🇪⁩ و #البحرين 🇧🇭⁩

للتطبيع مع إسرائيل⁦ ⁦🇮🇱⁩ pic.twitter.com/dRGfJ6qBji — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 18, 2020

وأضاف في رده على ذات التغريدة: “الكويت كانت من أشدّ المعارضين للتطبيع مع #إسرائيل واكدت انها ستكون آخر دولة للقيام بهذه الخطوة، وهل ستكون المفاجئة”.

وتابع: “الرئيس ترامب يقول بعد لقاء نجل امير الكويت إن هناك ما بين ٧-٨ دولا قد تحذو حذو دولة #الامارات والبحرين للتطبيع مع إسرائيل”.

⁦🇰🇼⁩⁦🇮🇱⁩#الكويت كانت من أشدّ المعارضين للتطبيع مع #إسرائيل واكدت انها ستكون آخر دولة للقيام بهذه الخطوة.

وهل ستكون هناك مفاجأة ؟ ألرئيس ترامب يقول بعد لقاء نجل امير الكويت إن هناك ما بين ٧-٨ دولا قد تحذو حذو دولة #الامارات 🇦🇪⁩ و #البحرين 🇧🇭⁩

للتطبيع مع إسرائيل⁦ ⁦🇮🇱⁩ pic.twitter.com/dRGfJ6qBji — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 18, 2020

وسام الاستحقاق العسكري

وفي موقف مخالف لما زعمه الإعلامي الإسرائيلي المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف نجل أمير الكويت ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قصة وسام الاستحقاق العسكري الذي منحه الرئيس الأمريكي لوالده وتسلمه هو بالنيابة عنه.

وقال الصباح، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “تشرفت اليوم ونيابة عن سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح شافاه الله وعافاه باستلام وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

تشرفت اليوم ونيابة عن سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح شافاه الله وعافاه باستلام وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 1️⃣@WhiteHouse pic.twitter.com/Y33YPKtGx3 — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) September 19, 2020

وأضاف: “وبهذه المناسبة التاريخية فإنني أتقدم بالتهنئة لسيدي صاحب السمو حفظه الله وسيدي نائب الأمير وولي العهد والشعب الكويتي، وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه”.

وبهذه المناسبة التاريخية فإنني أتقدم بالتهنئة لسيدي صاحب السمو حفظه الله وسيدي نائب الأمير وولي العهد والشعب الكويتي، وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. 2️⃣ — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) September 19, 2020

وتابع: “ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامتكم على هديتكم القيمة والمتمثلة بقلمكم وبنسخة تذكارية من مفتاح البيت الابيض والتي صاحبها كلمتكم الودوده “لستم بحاجة لمفتاح للدخول للبيت الأبيض مرة أخرى”.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لفخامتكم على هديتكم القيمة والمتمثلة بقلمكم وبنسخة تذكارية من مفتاح البيت الابيض والتي صاحبها كلمتكم الودوده “لستم بحاجة لمفتاح للدخول للبيت الأبيض مرة أخرى”.3️⃣ — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) September 19, 2020

تصريحات ترامب

وفي ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن سبع أو ثماني دول عربية أخرى تسعى للالتحاق بركب الموقعين على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه يمكن للكويت أن تنضم إلينا في النهاية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءه نجل أمير الكويت: “كان لدي اجتماع مع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح حيث ناقشنا تطورات المنطقة والكويت متحمسة للمعاهدات التي تم توقيعها”، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالين من دولتين تطلبان الانضمام لهذه الاتفاقيات.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أكد الجمعة، أن دولا أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخارجها قد تحذو في المستقبل المنظور حذو الإمارات والبحرين في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وأعلن ميدوز أن خمسة دول أخرى “تدرس بجدية” الانضمام إلى “اتفاق إبراهيم” الذي تم بموجبه إحلال السلام بين إسرائيل من جانب والإمارات والبحرين من جانب آخر.

ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن أسماء تلك الدول، واكتفى بالقول إن ثلاثة منها إقليمية والأخريان خارج الشرق الأوسط.

الموقف الكويتي

ولم يتطرق نجل أمير الكويت إلى ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإعلامي الإسرائيلي، الأمر الذي يشكك بصحة الرواية التي يروج لها، مما يؤكد أن الهدف هو محاولة التشكيك بموقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكدت الكويت رفضها فتح المجال الجوي الخاص بها أمام الطائرات الإسرائيلية، مشددةً على أنها ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، وأنها ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل.

وسابقاً، وقع عدد كبير من نواب مجلس الامة الكويتي على عريضة ترفض اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وتطالب بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية قبل الحديث عن التطبيع العربي مع إسرائيل.

وتؤكد الكويت التزامها بمبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 والتي تعتبر حل القضية الفلسطينية مدخلاً للتطبيع العربي مع إسرائيل.

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