القوى السياسية بالكويت تصدر بياناً نارياً رداً على هلاوس ترامب بعد زعمه أن “الشيخ صباح متحمس للتطبيع”

أصدرت القوى السياسية في الكويت بياناً نارياً رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي، والتي ادعى فيها اقتراب انضمام الكويت لاتفاق السلام والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدة رفضها التام وإدانتها لتصريح الرئيس الأمريكي.

وقالت القوى السياسية الكويتية في بيانها الذي تناقلته وسائل الإعلام: “من منطق دستوري أقرته المادة الأولى من الدستور بأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية وقانوني حدده مرسوم عام 1967، والذي لا زال سارياً، القاضي باعتبار الكويت في حالة حرب دفاعية مع العصابات الصهيونية، ووفاءً لشهدائنا الكويتيين في الحروب العربية المختلفة ضد الكيان الصهيوني ومن موقف أخلاقي إنساني يقضي بالوقوف مع المظلوم ضد الظالم القاتل، مغتصب الأرض والعرض، تستنكر القوى السياسية الموقعة أدناه تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يزعم فيه أن الكويت متحمسة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وتابع البيان قائلاً: “فالكويت حكومة وشعباً يأبى تاريخها المشرف ومواقفها الراسخة أن تتنكر لقيمها وثوابتها الداعمة للحق العربي الفلسطيني منذ اندلاع الصراع العربي الصهيوني وعبر جميع المراحل، والكويت لن تتناسى دماء الشهداء وعذابات الأمهات والأطفال والأسرى والجرحى، وتضحيات الأجيال طوال عقود القهر والعدوان الصهيوني على فلسطين والقدس الشريف”.

وطالبت القوى السياسية خلال بيانها مجلس الأمة الكويتي “بإعطاء قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني صفة الاستعجال، وقاية للكويت من الابتزاز والضغوطات المتوقعة قادمة”.

كما حثت القوى السياسية في بيانها الأفراد والجماعات وقوى المجتمع المدني بالبلاد بالتحرك الفعال لإقرار هذا القانون لتوفير الحماية الشعبية الصلبة للقرار الحكومي الرسمي الرافض لهذا التطبيع المذل، على حد وصفها.

ويشار إلى أنه وبحسب ما قالت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، فإن الرئيس دونالد ترمب توقع انضمام الكويت ونحو سبع دول إلى قافلة الدول التي تطبع مع إسرائيل.

وتابع ترمب في تصريحه: “التقيت الأمير ناصر صباح الأحمد الصباح والوفد الكويتي، أظهروا حماساً لتوقيع اتفاقية السلام وأعتقد أنهم سينضمون إليها سريعا”.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد أنهيتا توقيع اتفاقياتي تطبيع وسلام مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوات البحرينية والإماراتية بمثابة خيانة تاريخية وطعنة في ظهر المشروع الوطني الفلسطيني.

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