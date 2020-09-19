الفاشينيستا السعودية مودل روز تشعل المواقع برقصة “ساخنة” على أنغام “بالبنط العريض”!

أشعلت الفاشينيستا السعودية مودل روز مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو رقص على أنغام أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي “بالبنط العريض”.

وظهرت مودل روز وهي ترقص أمام مرآة على أنغام الأغنية يبنما تقوم بوضع الـ “ميكب آب” على وجهها.

وأثارت مودل روز الجدل قبل أيام بفيديو خلال ممارستها التمارين الرياضية في أحد النوادي.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة كشفت عن بطنها، وتؤدي تمارين خاصة لعضلات المؤخرة كما قالت.

ونصحت مودل روز، بأداء ذلك التمرين 15 مرة.فيما وصف البعض التمرين بـ”الإباحي”.