الحوثيون يوجهون ضربة موجعة لـ ابن سلمان”.. هذا ما جرى في جازان بعدما استهدفوا هدفاً عسكرياً

وجهت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، ضربة موجعة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يشغل نفسه في ألعاب الفيديو، معلنة قصفها مدينة جازان الحدودية الامر الذي أوقع إصابات في الأرواح وأضرار فادحة.

وأعلنت السلطات السعودية، ليلة السبت، استهداف جماعة الحوثي لمنطقة جازان جنوب المملكة بقذيفة أطلقت تجاه هدف عسكري، الأمر الذي أدى إلى إصابة خمسة سعوديين بجراح متفاوتة إلى جانب أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قوله إن “المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته جماعة الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان”.

وأضاف الغامدي: “نتج عن الحادثة تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية وتضرر ثلاث مركبات مدنية وإصابة خمس مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة“، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق قوله.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي، أنها هاجمت “موقعاً مهماً” في العاصمة السعودية الرياض، بصاروخ باليستي وطائرات مسيَّرة، دون تحديد هوية هذا الهدف، وذلك في وقت تتصاعد فيه الهجمات الحوثية على السعودية في الأيام الأخيرة.

وجاءت تفاصيل الهجوم بحسب رواية المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي ، يحيى سريع، في بيان، أن “سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية للجماعة نفَّذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفاً مهماً (لم يسمّه) في العاصمة السعودية الرياض”.

وأضاف “سريع” أن “العملية تمَّت بصاروخ باليستي من نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد 3 المسيَّرة”.

وتوعدت جماعة الحوثي في بيانها السعوديةَ بعملياتٍ “مؤلمة وموجعة”، إذا ما استمر التحالف في “عدوانه وحصاره” على اليمن، ولم يذكر إن كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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