الإمارات ستُنعش خزائن إسرائيل خلال 3 أشهر وتل أبيب عاجزة عن الشكر.. صحيفة عبرية كشفت التفاصيل

توقع خبراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن اتفاق التطبيع والسلام الذي تم إبرامه بين الإمارات وإسرائيل سيعمل على تنشيط حركة السياحة في البلاد وإنعاش خزائن الاحتلال.

وبحسب ما نقلت صحيفة “كلكيست” الاقتصادية العبرية،عن خبراء إماراتيين، قولهم إن الإمارات تقدِر عدد السياح القادمين من “إسرائيل” بنحو 750 ألف سائح سنوياً.

وتوقع الخبراء الإماراتيون أن تستغرق التجهيزات لبدء السياحة بين البلدين ما بين 3 إلى 4 أشهر حتى تبدأ حركة السياحة في تحقيق إمكاناتها، فيما أشارت الصحيفة إلى أن معظم السياح الإماراتيين سيقومون بسياحة دينية تتعلق بـ”الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس”.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنه “سيستفيد السكان المسيحيون في الإمارات من الرحلات الجوية المباشرة لزيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس والناصرة في الجليل، وحصة أخرى من السياح ستكون ضمن سياحة الأعمال”.

ووفق ما قالت الصحيفة العبرية فإن فندق رأس الخيمة “الفاخر” يوفر نقطة جذب جديدة لقضاء العطلات، كما يقدم فندق “والدورف أستوريا” للذين يحجزون عطلة في أجنحته الفاخرة تجربة رياضات الطيران وغيرها.

ومن ناحيتها أعلنت شركة “العال” الإسرائيلية للطيران أنها ستقوم بتسيير رحلاتها التجارية إلى الإمارات، منتصف شهر سبتمبر الجاري.

كما و قالت شركة طيران “يسرائير” الإسرائيلية، إنها أتمت حجز مكان على جدول الرحلات الجوية، من أجل تسيير رحلات من “تل أبيب” إلى الإمارات؛ استعداداً لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي الجانبين قدماً نحو تطبيع العلاقات، ابتداءً من شهر أكتوبر القادم.

وكانت كل من الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا في 13 أغسطس /آب الماضي، وبرعاية أمريكية، توقيعهم اتفاقية سلام فيما بينهما، تم الانتهاء من كل فصولها وتوقيع الاتفاقية النهائية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020.

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة الإماراتية التي تبعتها للإشارة البحرين في نفس التصرف، خيانة تاريخية وغدر للشعب الفلسطيني وقضيته ولمشروعه الوطني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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