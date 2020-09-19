كذب المكتب التنفيذي لحزب النهضة التونسية، المزاعم التي قادتها وسائل إعلام إماراتية وجهات تونسية ممولة من الإمارات، حول رسالة منسوبة لرئيس الحزب راشد الغنوشي ، تتضمن رداً على العريضة التي وجهها عدد من قيادي الحركة له.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحزب، خليل البرعومي، إن مواقف حزبه ورئيسه راشد الغنوشي يُنشر بشكل رسمي عبر بيانات وبلاغات تصدر على صفحته الرسمية، مشيراً إلى أن ستعلن بشكل رسمي عن موقفها منها اليوم الأحد في بيان لها.

يأتي ذلك، بعد أن تداولت العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة لـ”الغنوشي” تضمنت رداً على العريضة التي وقعها 100 قيادي بالحركة لمطالبته بالإعلان الصريح عن عدم ترشحه لرئاسة الحركة.

وذكرت الرسالة أن “السياسيين والقادة يتم استبدالهم عبر الانتخابات؛ لأنهم يخضعون أساساً لعوامل التهرئة الناتجة عن الحكم لزعماء جلودهم خشنة”.

ويتزعم “راشد الغنوشي” (79 عاما) حركة “النهضة” منذ بداية نشاطها قبل نحو 50 عاما، ومنذ إعلان تأسيسها أيضا رسميا عام 1981 قبل أن تنال اعتراف السلطة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بخصمها الرئيس الراحل “زين العابدين بن علي”.

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل إعلام محلية العريضة التي وقعها 100 قيادي من حركة “النهضة”، بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية (54 من أصل 217 نائبا بالبرلمان).

واعتبر موقعو العريضة أن إعلان ” رائد الغنوشي” سيؤكد مبدأ التداول القيادي، وسيوفر شروط نجاح المؤتمر الحادي عشر نهاية العام الحالي.

ويقضي الفصل 31 من النظام الأساسي لـ”النهضة”، بأنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يمنع “الغنوشي” من إعادة انتخابه لرئاسة الحركة خلال مؤتمرها العام المقرر نهاية العام الجاري.

وسبق أن عقدت الحركة، في 12 يوليو/تموز 2012، أول مؤتمر علني لها في تونس، بعد عقود من العمل السري، هربا من بطش النظام، جددت خلاله انتخاب “الغنوشي” على رأس الحركة لعهدتين متتاليتين، كل عهدة 4 سنوات، من 2012 إلى 2020.

وكان نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة التونسية بالبرلمان، كشف تفاصيل خطة إماراتية لتدمير المنظومة السياسية في تونس، لافتاً إلى وجود ضغوط تمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزّع على النواب لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، بينما لم يصدُر أي تعليق من أبوظبي بشأن اتهامات المسؤول في الحزب التونسي.

وفي التفاصيل التي تحدث عنها البحيري لإذاعة “شمس إف إم” التونسية الخاصة، فإن ذلك يأتي في إطار “خطة إماراتية لتدمير المنظومة السياسية في تونس بالانطلاق من البرلمان وإحداث فراغ به بتنحية رئيسه وتعطيل تزكية الحكومة المقبلة، وذلك سيؤدي لدفع البلاد نحو الفراغ”، وفق تعبيره

وكان أقرّ مكتب البرلمان التونسي (أعلى هيئة به) أن يكون التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، في جلسة سابقة سريّاً ودون مداولات أو نقاش عام بين النواب.

وحسب الدستور التونسي والنظام الداخلي للبرلمان، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).

وقد صوت 97 نائبا فقط على سحب الثقة منه في الجلسة العامة اليوم الخميس، وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتا بينها 18 ورقة ملغاة و02 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائبا ضد اللائحة.

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