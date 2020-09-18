محمد دحلان
محمد دحلان
الهدهد

هكذا ردّ العميل محمد دحلان على مخطط “إمريكا – إسرائيل – الإمارات” لفرضه رئيساً على الفلسطينيين!

كتب وطن
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خرج مستشار ولي عهد أبوظبي القيادي الفلسطيني الهارب لتبييض وجهه الأسود بعدما كشف السفير الأمريكي مخططاً” أمريكي- إماراتي- إسرائيلي” بتعيينه رئيساً للفلسطينيين بدلاً من رئيس السلطة .

وقال دحلان، في تعليق أثار سخرية واسعة، بتغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “من لا ينتخبه شعبه لن يستطيع القيادة وتحقيق الاستقلال الوطني، أنا محمد دحلان كلي إيمان بأن بحاجة ماسة إلى تجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية كافة وذلك لن يتحقق الا عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة”.

 

وزعم دحلان بقوله: “إذا كان ما نسب للسفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال صحيحا، فذلك لا يزيد عن كونه تكتيكا مخادعا هدفه إرهاب البعض وزعزعة الجبهة الداخلية، وأتمنى من الجميع أن لا نقع في شرك مثل هذه التكتيكات المهندسة بدقة، ولنعمل معا لاستعادة وحدتنا الوطنية والاتفاق على ثوابتنا الوطنية ووسائل تحقيقها”.

وأضاف دحلان، مرتدياً ثياب الواعظين: “لا شيء يستحق الصراع حوله داخليا، وكل القدرات والطاقات ينبغي أن تكرس وجوبا لتحرير وطننا وشعبنا العظيم”.

وأثارت تصريحات أطلقها السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بإسرائيل لصحيفة “ اليوم”، المقربة من بنيامين نتنياهو ضجة كبيرة بعد أن قال فيها إن بلاده تفكر في استبدال الرئيس الفلسطيني بـ”دحلان”، قبل أن تعود الصحيفة (بعد نحو 9 ساعات) وتعدل تصريحه وتجعله ينفي وجود هذه النية.

لكنّ القيادة الفلسطينية لم تلفت لتعديل التصريح وهاجمته بشدة.

وقالت حركة “فتح” إنّ المدعو دحلان مفصول منذ عام 2011 ومدان بقضايا ومتهم بجرائم ومطلوب للقضاء الفلسطيني ومن الشرطة الدولية.

وأضافت الحركة أنّ دحلان يُستعمل للتدخل بالشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية والإقليمية، وهذا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني وغير مستعد لدفع ثمن ذلك.

فيما اعتبر خبراء فلسطينيون أنّ واشنطن قد تكون جادة في استبدال القيادة الفلسطينية لكنها لن تستطيع فرض دحلان كونه مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني

 

 

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