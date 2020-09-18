لم يجرؤ المارة على الاقتراب .. وافد في الكويت تعاطى المخدرات وهتك عرض سيدة وسط الشارع!

شهد أحد شوارع منطقة الفروانية في الكويت واقعة صادمة، تمثلت بقيام وافد “بحالة غير طبيعية” بضرب وهتك عرض آسيوية، قبل القبض عليه .

ووفق صحيفة “الرأي”، فقد أقدم المارة ممن شهدوا الحدث على ابلاغ عمليات وزارة الداخلية عن قيام شخص بالاعتداء ضرباً وهتكاً على آسيوية في أحد الشوارع، فيما لم يجرؤ أحد منهم على الاقتراب منه خشية التعرض للأذى.

وحسب الصحيفة، فقد انطلق رجال الأمن إلى الموقع، حيث استخدموا القوة الجبرية للسيطرة عليه، فيما اقتيد لاحقاً إلى الأدلة الجنائية وأجري له فحص التعاطي للتأكد من نوعية المواد التي قام بتعاطيها ثم أعيد إلى المخفر.

وأشارت الصحفية، وفق مصدر أمني، أن المجني عليها طلبت تسجيل قضية ضد المتهم الذي اتضح أنه من جنسية عربية.

وأبلغ الأمنيون وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل الواقعة تحت مسمى هتك عرض وتم التحفظ على الجاني للتحقيق معه، حال إفاقته من حالة التعاطي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.