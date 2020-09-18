دانا جبر لم تتعظ من الفضيحة الأولى بالصوت والصورة وتثير متابعيها بـِ”سيلفي المؤخرة”!

متجاهلةً الفضيحة المدوية التي انتشرت لها بالصوت والصورة خلال الايام الماضية، نشرت الفنانة السورية دانا جبر صورة “مثيرة”.

والتقطت دانا جبر الصورة على طريقة “السيلفي”، ويبدو أنها تعمدت أن تظهر مؤخرتها على المرآة .

والملاحظ أن دانا جبر منعت اتعليقات متابعيها على الصورة ولم ترفقها بأي تعليق.

وأعلنت أنها قدمت دعوى قضائية ضد الجهة التي اخترقت هاتفها وسربت صورها الخاصة، فيما اشارت بعض المصادر إلى أن ثمة خيوطاً بيد الأجهزة الأمنية السورية لمعرفة هوية المتورطين في نشر فضيحة الفنانة .

وانتشرت مؤخراً، صور ومشاهد عارية وبأوضاع مختلفة للفنانة دانا جبر، بينما اعتبرت الفنانة أنّ ما تعرضت له حملة شرسة لتشويه سمعتها والنيل من نجومتيها.

واشتهرت دانا جبر بدور “جميلة” في مسلسل “باب الحارة” الشهيرة.