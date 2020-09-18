حصل عليه 11 رئيس دولة آخرهم عام 1991 .. ترامب يمنح أمير الكويت أرفع الأوسمة العسكرية

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وذلك في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الابيض اليوم الجمعة.

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد اعلى من ارفع الاوسمة العسكرية التي قلما يمنحها الرئيس الاميركي لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية.

وحصل 11 رئيس دولة فقط على الوسام، وتم منح اخر وسام في عام 1991.

ويأتي هذا التكريم من الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده الأمير في المنطقة والعالم وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية التي امتدت على مدى عقود، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الستين لاقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.بحسب “الراي” الكويتية

وقد مثل الأمير، الشيخ ناصر الصباح في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

جدير بالذكر أن أمير الكويت يتلقى منذ فترة العلاج في إحدى المستشفيات الأمريكية، وقد أكد الديوان الأميري مؤخراً أنه بات يتماثل للشفاء .